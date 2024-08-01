Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Кирове, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
145 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
6 авг в 08:30
9 авг в 08:00
3 400 за всё до 6 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
Начало: На набережной Вятки
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Вятка православная
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вятка православная
Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Начало: У Преображенского женского монастыря
6 авг в 09:30
9 авг в 09:30
2 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 августа 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Выражаю Кире благодарность за отличную экскурсию! Нам было интересно и легко узнавать город, мы получили ответы на вопросы, встреча прошла с позитивом.
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Очень понравилась экскурсия! Были вдвоём с сыном-подростком; экскурсовод Кира рассказывает логично, последовательно, и, в то же время, очень интересно! Приятно видеть человека, влюблённого в свой родной край! Однозначно рекомендуем!
  • Ф
    Фирдавис
    15 июля 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Экскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбе России. Оно оказалось настолько
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    значительно, сожалею что раньше не знал этого. Экскурсовод Кира последовательно рассказывала все важные события, связанные с городом Киров и точно, по месту, показывала все факты, сопоставляя их архивной фотодокументацией. Также любезно отвечала на наши вопросы, так как они возникали от неожиданных познаний. Осталось хорошее впечатление и желание посетить город Киров еще раз.

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Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
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  3. Вятка православная
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Сколько стоит экскурсия по Кирову в августе 2024
Сейчас в Кирове в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 400. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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