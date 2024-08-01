1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
6 авг в 08:30
9 авг в 08:00
3 400₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
Начало: На набережной Вятки
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вятка православная
Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Начало: У Преображенского женского монастыря
6 авг в 09:30
9 авг в 09:30
2 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 августа 2024Выражаю Кире благодарность за отличную экскурсию! Нам было интересно и легко узнавать город, мы получили ответы на вопросы, встреча прошла с позитивом.
- ТТатьяна22 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Были вдвоём с сыном-подростком; экскурсовод Кира рассказывает логично, последовательно, и, в то же время, очень интересно! Приятно видеть человека, влюблённого в свой родной край! Однозначно рекомендуем!
- ФФирдавис15 июля 2024Экскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбе России. Оно оказалось настолько
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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