Однодневные – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Кирове, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пешая
Конные прогулки
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Пижемский заказник - Парк Пермского периода
Путешествие по Пижемскому заказнику - это возможность увидеть уникальные природные объекты и узнать о древних легендах марийского эпоса
Начало: В городе Советск
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
11 340 за всё до 10 чел.
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
3 отзыва
1.5 часа
Групповая
Мастер-класс по изготовлению леденцов в музее «Леденцово» в Кирове
Посетите интерактивный музей «Леденцово» и узнайте всё о карамели. Примите участие в мастер-классе и создайте свой уникальный леденец
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
400 за человека
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
3 отзыва
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Погрузитесь в мир мороженого в музее «Артико» в Кирове! Узнайте историю лакомства и попробуйте пять уникальных видов мороженого
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
9 авг в 15:00
10 авг в 11:00
400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
  2. Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
  3. Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Какие места ещё посмотреть в Кирове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Музей истории шоколада Криолло
  4. Чимбулатский комплекс
  5. Скала Камень
  6. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в августе 2024
Сейчас в Кирове в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 11 340. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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