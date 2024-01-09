7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Пижемский заказник - Парк Пермского периода
Путешествие по Пижемскому заказнику - это возможность увидеть уникальные природные объекты и узнать о древних легендах марийского эпоса
Начало: В городе Советск
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
11 340₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
Мастер-класс по изготовлению леденцов в музее «Леденцово» в Кирове
Посетите интерактивный музей «Леденцово» и узнайте всё о карамели. Примите участие в мастер-классе и создайте свой уникальный леденец
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
400₽ за человека
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Погрузитесь в мир мороженого в музее «Артико» в Кирове! Узнайте историю лакомства и попробуйте пять уникальных видов мороженого
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
9 авг в 15:00
10 авг в 11:00
400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 января 2024Рассказ экскурсовода был монотонным, дети заскучали, разбегались по залу
- ВВера29 ноября 2023Была только одна дегустация, а не пять! Молочное мороженое с вишнёвым топингом и маракуйей.
- ГГалина12 августа 2023Экскурсия интересная, мастер класс супер, есть фото зоны, но очень мало экспонатов).
- ИИнна11 апреля 2023Интересная программа и информация, душевно!
- ИИрина5 февраля 2022Экскурсия в целом понравилась. Интересные факты из истории, экспозиция, узнаваемые предметы советского периода. Немного разочаровало то, что процесс приготовления мороженого заключался в начерпывании круглой ложкой из контейнера. Я предполагала увидеть именно производственный процесс.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Однодневные»
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