1 час
Групповая
до 25 чел.
Путешествие в мир шоколада: легенды, мастер-классы и дегустация
Посетите шоколадную фабрику «Криолло» в Кирове и узнайте, как создаются изысканные конфеты и шоколадные фигурки. Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
400₽ за человека
1 час
Групповая
до 25 чел.
ШокоЛАД на новый ЛАД: экскурсия на фабрику «Криолло» в Кирове
Групповая экскурсия на фабрику «Криолло» в Кирове для тех, кто уже знаком с историей шоколада. Откройте для себя новые грани мастерства вятского шоколатье
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
400₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Групповая
до 25 чел.
История шоколадного дела для самых маленьких
Музей истории шоколада «Криолло» приглашает детей на увлекательную экскурсию. В программе: мастер-класс, дегустация, лекция и экскурсия по экспозиции
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 июля 2024Добродушный, эрудированный экскурсовод показал центр Кирова с его достопримечательностями. Было здорово и интересно
- ССветлана1 января 2024Обзорная экскурсия по Кирову. Экскурсовод Ксения легко, непринуждённо, интересно рассказала о своём городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Популярные экскурсии»
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