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5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Великорецкое - уникальное село в 80 км от Кирова. Исследуйте храмовый комплекс, окунитесь в купель и насладитесь природой. Экскурсия на автомобиле
Начало: Театральная площадь
14 авг в 00:00
15 авг в 00:00
88007 920₽ за всё до 3 чел.
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10%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Индивидуальная экскурсия по Кирову: Жуковлянские валуны и парк «Динозавры на Вятке». Пеший маршрут и трансфер на автомобиле
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
14 авг в 00:00
1170010 530₽ за всё до 3 чел.
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5%
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на родину художников Васнецовых
Из Кирова - в Рябово: к сказкам и историям из жизни мастеров
Начало: В удобном для вас месте
14 авг в 00:00
15 авг в 00:00
96009 120₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «За городом и природа»
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