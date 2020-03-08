3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Встреча с самобытным провинциальным городом Приуралья

ОЛЬГА
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ОЛЬГА – ваш гид
Киров — самый восточный город, основанный во времена Древней Руси, и один из старейших в России.

Это родина дымковской игрушки и ажурного вятского кружева, крупный центр Приуралья и просто очень душевный уголок нашей страны, где приятно прогуляться по многовековым улочкам, отведать местного кваса, проникнуться очарованием монастырей, а с высокой набережной взглянуть в заречные дали и представить, как среди красивой южной тайги жила земля Вятская.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Киров, он же Вятка, он же Хлынов...
Киров, он же Вятка, он же Хлынов...

Что вас ожидает

Историческая часть города
Гуляя по старинным улицам, переулкам и районам, вы познакомитесь с чередой событий, которые приводили к смене имени нашего города. По пути увидите храмы и монастыри, прогуляетесь по аллеям Александровского сада, узнаете, как связан Спасский собор Кирова со Спасскими воротами Московского Кремля. Рассказ о сражениях между вятчанами и устюжанами в Раздерихинском овраге перенесет вас в начало 15 века. А прохаживаясь вдоль красиво оформленной набережной реки Вятки, расположенной на её высоком берегу, вы увидите прекрасные заречные дали и услышите не менее интересные истории об этой части города, в том числе, о знаменитой дымковской игрушке.

Современный Киров
Несмотря на богатую и долгую историю, Киров можно назвать городом вполне современным городом. Его экономическое развитие круто пошло в гору после Великой Отечественной войны, центр активно застраивался в духе советского периода. Но не всем планам суждено было воплотиться. Что было возведено и что осталось на бумаге, вы узнаете на нашей экскурсии. Во время прогулки вы сможете сделать отличные снимки старого и нового города с лучших ракурсов, при желании, заглянете в лавки с местными товарами и сувенирами, а также получите от меня памятные подарки и советы о том, как интересно провести свободное время в Кирове.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. Дополнительных расходов не предусмотрено.

Киров, он же Вятка, он же Хлынов...
Киров, он же Вятка, он же Хлынов...
Киров, он же Вятка, он же Хлынов...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ОЛЬГА
ОЛЬГА
Добрый день, дорогой гость. Меня зовут Ольга. Я провожу экскурсии и рассказываю историю родного города не первый год. За это время в Кирове (ранее Хлынове, Вятке) побывали люди из разных мест нашей большой страны. Это очень интересно - прикоснуться к древностям глубинки России, узнать разные интересные истории, произошедшие в этой местности, услышать легенды и достоверные факты, которые стали неотъемлемой частью древнего города. В России Вятка славится, прежде всего, своими известными брендами - дымковской игрушкой, вятским кружевом, вятским капом (корнем), слободскими мехами, сметаной и мороженым. В каждом крае есть свои изюминки и мармеладки. Но не хлебом единым жив человек! История, люди, события, отношения... Это не товар, это то богатство, которое мы носим в душе. И мне хотелось бы рассказать обо всём этом людям, живущим в других уголках нашей родины. Жду вас в гости!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Отличная экскурсия от человека, который знает и любит свой город. Много интересных фактов, человеческих историй и все в прекрасной подаче ))
16 октября 2019
Ольга очень хороший и грамотный гид.Получили от экскурсии положительные и познавательные моменты. Увидели город с интересной стороны.Спасибо!
16 июля 2019
Ольга - настоящий профессионал. Сразу видно, что знает город. Не просто знает, а живет им. Мы настолько прониклись историей города, что уже считаем его своим! Ольга, огромное спасибо!!!

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