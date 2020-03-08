3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Историческая часть города

Гуляя по старинным улицам, переулкам и районам, вы познакомитесь с чередой событий, которые приводили к смене имени нашего города. По пути увидите храмы и монастыри, прогуляетесь по аллеям Александровского сада, узнаете, как связан Спасский собор Кирова со Спасскими воротами Московского Кремля. Рассказ о сражениях между вятчанами и устюжанами в Раздерихинском овраге перенесет вас в начало 15 века. А прохаживаясь вдоль красиво оформленной набережной реки Вятки, расположенной на её высоком берегу, вы увидите прекрасные заречные дали и услышите не менее интересные истории об этой части города, в том числе, о знаменитой дымковской игрушке.

Современный Киров

Несмотря на богатую и долгую историю, Киров можно назвать городом вполне современным городом. Его экономическое развитие круто пошло в гору после Великой Отечественной войны, центр активно застраивался в духе советского периода. Но не всем планам суждено было воплотиться. Что было возведено и что осталось на бумаге, вы узнаете на нашей экскурсии. Во время прогулки вы сможете сделать отличные снимки старого и нового города с лучших ракурсов, при желании, заглянете в лавки с местными товарами и сувенирами, а также получите от меня памятные подарки и советы о том, как интересно провести свободное время в Кирове.