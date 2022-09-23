Прогулка на лошадях

Приглашаем наших дорогих гостей разделить с нами радость от общения

Приглашаем наших дорогих гостей разделить с нами радость от общения с лошадьми и сказочной вятской природой в нашем самом популярном туре, который вам точно понравится! Маршрут проходит по красивейшим местам! Будет очень круто и незабываемо, обещаем!
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Побываете в Заповедном месте Кировской области — государственном природном заказнике «Пижемский»
  • Который в народе называют Вятская Швейцария
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Побываете в Заповедном месте Кировской области — государственном природном заказнике «Пижемский», который в народе называют Вятская Швейцария.

Важно знать:

  • Одевайтесь тепло (без всяких зимних кроссовок). Длинное голенище и подштанники, либо заправлять в длинные носки, либо сделать лямки — так как при посадке все брюки задираются и зачастую голень становится совсем открытая на морозе. Тёплые Перчатки, шапка, капюшон, закрытое горло.
  • С собой на лошадь: рюкзак с перекусом.
  • Участвовать могут взрослые и дети в возрасте 5-9 лет в седле с инструктором, дети от 9 лет — самостоятельно. При участии детей до 15 лет передвижение только шагом. Стоимость для лошадей с детьми не меняется.

по субботам и воскресеньям в 10 00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат лошадей и комплектов снаряжения
  • Работа инструкторов
Что не входит
  • Стоимость трансфера до д. Фокино
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кировская область, Советский район, д. Фокино
Завершение: Кировская область, Советский район, д. Фокино, ул. Ветеранов, 2 (последний крайний дом с левой стороны)
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 10 00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь тепло (без всяких зимних кроссовок). Длинное голенище и подштанники, либо заправлять в длинные носки, либо сделать лямки - так как при посадке все брюки задираются и зачастую голень становится совсем открытая на морозе. Тёплые Перчатки, шапка, капюшон, закрытое горло.
  • С собой на лошадь: рюкзак с перекусом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🧒Можно с детьми🐴Конные прогулки🐼Животные

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