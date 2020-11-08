Как добраться до Кировска на самолёте
В Кировске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirovsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кировска
- Хибины KVKKirovsk Airport
Самые дешёвые билеты в Кировск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 754
|2ч
|18.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 530
|23ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|4 463
|24ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|4 988
|31ч 50м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|4 988
|15ч 25м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|5 027
|30ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|5 198
|33ч 5м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 198
|7ч 30м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|5 278
|25ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 316
|13ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|5 425
|12ч (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 436
|12ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|5 513
|23ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|5 513
|57ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 513
|25ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|5 513
|15ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|5 618
|32ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|5 619
|21ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 723
|15ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|5 775
|33ч 25м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|5 862
|10ч 40м (⇵1)
|17.11.2020
|из Ялты
|5 867
|28ч 10м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|5 920
|27ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|5 934
|32ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|5 949
|29ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|6 046
|25ч 50м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|6 147
|22ч 35м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|6 227
|11ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 293
|24ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|6 329
|26ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|6 688
|30ч 30м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|6 989
|22ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 298
|13ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|7 888
|30ч 55м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|7 896
|30ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Тамбова
|7 902
|32ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|8 242
|16ч 15м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|8 452
|32ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|8 470
|28ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|8 470
|34ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|8 758
|38ч 10м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|9 261
|52ч 5м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|9 310
|40ч 20м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|10 148
|54ч 35м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|10 412
|14ч 40м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Пскова
|11 212
|48ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|12 739
|30ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|13 329
|44ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|16 130
|41ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кировска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кировска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Череповец, Калининград и Красноярск
- 08.01.202111.01.2021
- 17.11.202002.12.2020
- 15.12.202031.12.2020
- 16.12.202013.01.2021
- 24.10.202026.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону