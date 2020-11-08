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Как добраться до Кировска на самолёте

В Кировске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirovsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кировска

  1. Хибины KVK
    Kirovsk Airport

Самые дешёвые билеты в Кировск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 754
18.11.2020из 🇷🇺Москвы3 53023ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Ярославля4 46324ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Калининграда4 98831ч 50м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Уфы4 98815ч 25м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Воронежа5 02730ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Ставрополя5 19833ч 5м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод5 1987ч 30м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Белгорода5 27825ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Казани5 31613ч (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Архангельска5 42512ч (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Краснодара5 43612ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Волгограда5 51323ч (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Кирова5 51357ч 5м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 51325ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Челябинска5 51315ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)5 61832ч 10м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Ижевска5 61921ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Перми5 72315ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Саратова5 77533ч 25м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода5 86210ч 40м (⇵1)
17.11.2020из Ялты5 86728ч 10м (⇵1)
22.11.2020из 🇷🇺Владикавказа5 92027ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Махачкалы5 93432ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Самары5 94929ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Мурманска6 04625ч 50м (⇵1)
15.11.2020из 🇷🇺Сочи6 14722ч 35м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Череповеца6 22711ч 15м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 29324ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Сургута6 32926ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара6 68830ч 30м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Курска6 98922ч 10м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Новосибирска7 29813ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Анапы7 88830ч 55м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Нальчика7 89630ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Тамбова7 90232ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Красноярска8 24216ч 15м (⇵2)
05.12.2020из 🇹🇷Стамбула8 45232ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Кемерово8 47028ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Барнаула8 47034ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска8 75838ч 10м (⇵2)
27.11.2020из 🇹🇷Антальи9 26152ч 5м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Иркутска9 31040ч 20м (⇵2)
27.11.2020из 🇹🇷Аланьи10 14854ч 35м (⇵2)
04.01.2021из 🇧🇾Минска10 41214ч 40м (⇵1)
29.12.2020из 🇷🇺Пскова11 21248ч 5м (⇵2)
30.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива12 73930ч (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Братска13 32944ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Читы16 13041ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кировска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Череповец, Калининград и Красноярск

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