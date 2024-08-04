О Ольга Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету читать дальше Хибин. Ольга - очень аккуратный водитель и яркий рассказчик. Нам очень повезло с погодой. А пикник, организованный гидом на берегу реки, был просто чудесным. Стартовав из Кировска мы с Ольгой доехали на автомобиле по горным дорогам и, иногда, и по руслам рек до сердца

Н Наталья Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!

А Александр Такие загадочные и живописные Хибины Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!

А Александр Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету Умница, красавица, спортсменка, комсомолка))) Это всё про нашего прекрасного гида Ольгу, с которой любой маршрут будет великолепен и полон незабываемых впечатлений. И не стесняйтесь общаться с Ольгой до поездки, её возможности подстройки под ваши желания, потребности и возможности просто безграничны.

А Анастасия Такие загадочные и живописные Хибины Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков

С Светлана Такие загадочные и живописные Хибины читать дальше сказал один из наших мальчишек:"Никогда не смотрел на камни с такой стороны". Виды шикарные, погода классная, маршрут не сложный. Глебу огромное спасибо за подробную информацию о Хибинах, узнали много интересного и познавательного. Отдельная благодарность за фотки, они просто огонь! Были на экскурсии у Глеба 26.07.24., 10 человек, в основном дети. Всем очень понравилось! Глеб очень интересный рассказчик, и как

А Анна Апатиты: магия минералов в арт-центре Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️

В Виктория Апатиты: магия минералов в арт-центре читать дальше Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге! Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.