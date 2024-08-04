1.5 часа
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
от 1 300₽ за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Таинственные и живописные Хибины: групповая экскурсия с учёным-экологом
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
24 авг в 10:00
2 сен в 14:00
от 3 334₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Мы заберём вас из Кировска и отвезём в Хибины, где горные пейзажи и озёра восхищают. Не важны физподготовка и возраст, главное - наслаждаться красотой
Начало: От вашего места проживания
10 авг в 10:00
12 авг в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 августа 2024Стартовав из Кировска мы с Ольгой доехали на автомобиле по горным дорогам и, иногда, и по руслам рек до сердца
- ННаталья3 августа 2024Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!
- ААлександр2 августа 2024Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
- ААлександр1 августа 2024Умница, красавица, спортсменка, комсомолка))) Это всё про нашего прекрасного гида Ольгу, с которой любой маршрут будет великолепен и полон незабываемых впечатлений. И не стесняйтесь общаться с Ольгой до поездки, её возможности подстройки под ваши желания, потребности и возможности просто безграничны.
- ААнастасия29 июля 2024Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков
- ССветлана29 июля 2024Были на экскурсии у Глеба 26.07.24., 10 человек, в основном дети. Всем очень понравилось! Глеб очень интересный рассказчик, и как
- ААнна19 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
- ВВиктория17 мая 2024Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Что ещё посмотреть»
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