1.5 часа
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
от 1 300₽ за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
9 сен в 14:00
11 сен в 14:00
от 3 334₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках: природа и легенды
Погрузитесь в красоту северной природы на индивидуальной экскурсии по Хибинам. Увидите уникальные ландшафты и узнаете много интересного
Начало: По договоренности в г. Кировск
18 сен в 15:00
19 сен в 15:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 августа 2024"Вот эти Хибинские горы Останутся в сердце моем." (с) Восторг! Хибины - это любовь на всю жизнь. Оксана помогла познакомиться
- ДДмитрий26 августа 2024Интересная и познавательная экскурсия с замечательным гидом Оксаной. Наилучшие рекомендации!!
- ССветлана21 августа 2024Хибины - обязательны к посещению. Очень красиво, простор,дух захватывает! 👍
- ООльга9 августа 2024Экскурсия с Глебом — одно из лучших наших впечатлений за всю поездку. Комфортный темп подъема, второй гид помогает преодолеть дистанцию
- ААлександр2 августа 2024Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
- ААнастасия29 июля 2024Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков
- ААнна19 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
- ВВиктория17 мая 2024Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «На Рождество»
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