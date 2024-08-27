О Ольга В Хибины из Кировска на внедорожниках читать дальше с ними, хороший водитель, опытный турист, человек, который любит свой край. Нам с сыном (12 лет) всё понравилось - и маршрут, и гид, и бесконечная красота Хибин. Рекомендую от всей души эту экскурсию. "Вот эти Хибинские горы Останутся в сердце моем." (с) Восторг! Хибины - это любовь на всю жизнь. Оксана помогла познакомиться

Д Дмитрий В Хибины из Кировска на внедорожниках Интересная и познавательная экскурсия с замечательным гидом Оксаной. Наилучшие рекомендации!!

С Светлана В Хибины из Кировска на внедорожниках Хибины - обязательны к посещению. Очень красиво, простор,дух захватывает! 👍

О Ольга Такие загадочные и живописные Хибины читать дальше на всех участках. Он кстати тоже много знает и интересно рассказывает. Узнали много интересных фактов о природе Хибин. Если сомневаетесь — не сомневайтесь, вы отлично проведете день и в качестве бонуса получите красивые фотографии) Экскурсия с Глебом — одно из лучших наших впечатлений за всю поездку. Комфортный темп подъема, второй гид помогает преодолеть дистанцию

А Александр Такие загадочные и живописные Хибины Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!

А Анастасия Такие загадочные и живописные Хибины Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков

А Анна Апатиты: магия минералов в арт-центре Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️

В Виктория Апатиты: магия минералов в арт-центре читать дальше Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге! Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.