На Рождество – экскурсии в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кировске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Апатиты: магия минералов в арт-центре
18 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
от 1 300 за человека
Такие загадочные и живописные Хибины
Пешая
28 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
9 сен в 14:00
11 сен в 14:00
от 3 334 за человека
В Хибины из Кировска на внедорожниках
На машине
Джиппинг
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках: природа и легенды
Погрузитесь в красоту северной природы на индивидуальной экскурсии по Хибинам. Увидите уникальные ландшафты и узнаете много интересного
Начало: По договоренности в г. Кировск
18 сен в 15:00
19 сен в 15:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    "Вот эти Хибинские горы Останутся в сердце моем." (с) Восторг! Хибины - это любовь на всю жизнь. Оксана помогла познакомиться
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    с ними, хороший водитель, опытный турист, человек, который любит свой край. Нам с сыном (12 лет) всё понравилось - и маршрут, и гид, и бесконечная красота Хибин. Рекомендую от всей души эту экскурсию.

  • Д
    Дмитрий
    26 августа 2024
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Интересная и познавательная экскурсия с замечательным гидом Оксаной. Наилучшие рекомендации!!
  • С
    Светлана
    21 августа 2024
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Хибины - обязательны к посещению. Очень красиво, простор,дух захватывает! 👍
  • О
    Ольга
    9 августа 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Экскурсия с Глебом — одно из лучших наших впечатлений за всю поездку. Комфортный темп подъема, второй гид помогает преодолеть дистанцию
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    на всех участках. Он кстати тоже много знает и интересно рассказывает. Узнали много интересных фактов о природе Хибин. Если сомневаетесь — не сомневайтесь, вы отлично проведете день и в качестве бонуса получите красивые фотографии)

  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
    Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу
  • А
    Анастасия
    29 июля 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков
    Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
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    Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге!

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
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    небольшая, но интересный рассказ Ларисы об особенностях камней и их свечение в лучах ультрафиолета окунули всех в сказку о камнях Заполярья.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Кировску в сентябре 2024
Сейчас в Кировске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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