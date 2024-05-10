Е Елизавета Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск читать дальше в мини-группе из 4 человек. Незабываемо провели эти 13 часов вместе! Мы посетили даже те объекты, которых не было в плане. И смогли попасть в Снежную деревню! СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ! Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были

Д Дмитрий Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска) Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!

О Олег Зимняя рыбалка на озере Имандра Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!

Д Дмитрий Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска) читать дальше эрудита. Незабываемый подъем на гору с великолепной панорамой и вкусным чаем. Далее был забронирован столик с видом на море в ресторане «Причал 11». И наконец изюминкой нашего путешествия стало купание в Белом море (айс-флоатинг). Всё безопасно и под чутким руководством профессионалов. Неожиданно для всех встретились с нерпой. Море эмоций, новой информации и красивых фотографий Вам обеспечено, если Вы проведёте день с гидом Оксаной!!! На сайте выбрали маршрут к Белому морю. Гид Оксана. Прекрасный гид. Всю поездку мы были в заботливых и надежных руках

Л Лариса Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.

М Михаил Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.

I Iuliia Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска) читать дальше и с точки зрения наличия всего необходимого вроде дождевиков, треккинговых палок и т. д. Всегда была на связи и передала нам перед самым отъездом кепку, которую мы забыли в машине (не делайте так 😁). По пути рассказала о многих других интересных местах, которые мы теперь тоже собираемся посетить. Спасибо, все было очень хорошо, хотя ехать пришлось в дождь! Оксана отлично подготовленный гид как с точки зрения информации, так

A Anna Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету читать дальше Нам очень повезло с погодой, утром увидели все хребты, а во второй половине спустились мистические облака - очень живописно! Из всех взятых экскурсий эта самая впечатляющая и соотношение цена/качество на высоте! Огромное спасибо за путешествие! Гид Николай просто стал лучшим другом! Приятная беседа и мощный автомобиль. Вкусный фирменный чай. Идеальный день!

В Варвара Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету читать дальше Оля провела обзорную экскурсию по Кировску, рассказала много интересного из истории региона, сделала красивые фото на память. Всем туристам рекомендую эту поездку вместе с Ольгой! Добрый день! Это действительно путешествие на другую планету! Мы увидели неповторимые, красивые, завораживающие Хибины! И все это благодаря гиду Ольге.