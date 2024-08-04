Все – экскурсии в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кировске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Апатиты: магия минералов в арт-центре
18 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
от 1 300 за человека
Такие загадочные и живописные Хибины
Пешая
27 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Таинственные и живописные Хибины: групповая экскурсия с учёным-экологом
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
24 авг в 10:00
2 сен в 14:00
от 3 334 за человека
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
На машине
19 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Мы заберём вас из Кировска и отвезём в Хибины, где горные пейзажи и озёра восхищают. Не важны физподготовка и возраст, главное - наслаждаться красотой
Начало: От вашего места проживания
10 авг в 10:00
12 авг в 12:00
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 августа 2024
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Стартовав из Кировска мы с Ольгой доехали на автомобиле по горным дорогам и, иногда, и по руслам рек до сердца
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    Хибин. Ольга - очень аккуратный водитель и яркий рассказчик. Нам очень повезло с погодой. А пикник, организованный гидом на берегу реки, был просто чудесным.

  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!
    Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!
  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
    Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу
  • А
    Александр
    1 августа 2024
    Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
    Умница, красавица, спортсменка, комсомолка))) Это всё про нашего прекрасного гида Ольгу, с которой любой маршрут будет великолепен и полон незабываемых впечатлений. И не стесняйтесь общаться с Ольгой до поездки, её возможности подстройки под ваши желания, потребности и возможности просто безграничны.
  • А
    Анастасия
    29 июля 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков
    Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!Спасибо Глебу за интересную экскурсию!
  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Были на экскурсии у Глеба 26.07.24., 10 человек, в основном дети. Всем очень понравилось! Глеб очень интересный рассказчик, и как
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    сказал один из наших мальчишек:"Никогда не смотрел на камни с такой стороны". Виды шикарные, погода классная, маршрут не сложный. Глебу огромное спасибо за подробную информацию о Хибинах, узнали много интересного и познавательного. Отдельная благодарность за фотки, они просто огонь!

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
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    Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге!

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
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    небольшая, но интересный рассказ Ларисы об особенностях камней и их свечение в лучах ультрафиолета окунули всех в сказку о камнях Заполярья.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Кировску в августе 2024
Сейчас в Кировске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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