6 часов
Групповая
до 15 чел.
Таинственные и живописные Хибины: групповая экскурсия с учёным-экологом
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: За санаторием «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
24 авг в 10:00
2 сен в 14:00
от 3 334₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Мы заберём вас из Кировска и отвезём в Хибины, где горные пейзажи и озёра восхищают. Не важны физподготовка и возраст, главное - наслаждаться красотой
Начало: От вашего места проживания
10 авг в 10:00
12 авг в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
24 авг в 08:00
26 авг в 08:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 августа 2024Стартовав из Кировска мы с Ольгой доехали на автомобиле по горным дорогам и, иногда, и по руслам рек до сердца
- ННаталья3 августа 2024Огромное спасибо Николаю за экскурсию! Потрясающая природа и масса положительных впечатлений!
- ААлександр2 августа 2024Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
- ААлександр1 августа 2024Умница, красавица, спортсменка, комсомолка))) Это всё про нашего прекрасного гида Ольгу, с которой любой маршрут будет великолепен и полон незабываемых впечатлений. И не стесняйтесь общаться с Ольгой до поездки, её возможности подстройки под ваши желания, потребности и возможности просто безграничны.
- ААнастасия29 июля 2024Спасибо Глебу за интересную экскурсию! Увидели много красот, узнали о Хибинах, потрогали камни, понюхали цветы, переходили в брод по прохладной водичке в жару! Сразу нужно быть готовым, что экскурсия подойдёт со средней и высокой степени подготовленности. Много подъемов и каменистых участков
- ССветлана29 июля 2024Были на экскурсии у Глеба 26.07.24., 10 человек, в основном дети. Всем очень понравилось! Глеб очень интересный рассказчик, и как
- ДДмитрий26 марта 2024Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!
- ДДмитрий4 марта 2024На сайте выбрали маршрут к Белому морю. Гид Оксана. Прекрасный гид. Всю поездку мы были в заботливых и надежных руках
- IIuliia25 сентября 2023Спасибо, все было очень хорошо, хотя ехать пришлось в дождь! Оксана отлично подготовленный гид как с точки зрения информации, так
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «За городом и природа»
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