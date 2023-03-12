50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах

Покорить склоны «Большого Вудъявра», увидеть величественные Хибины и отдохнуть на барбекю-пати

Описание
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Ответы на вопросы
Отправляемся в край бесконечных снежных просторов, величественных гор и густых лесов в белых шапках.

Будем обкатывать трассы на сноубордах и лыжах в своём темпе с утра и до вечера, пить ароматный глинтвейн и фотографироваться на фоне вершин.

Вас ждёт уютная вечеринка у костра с барбекю и необычным блюдом — бигос из квашеной капусты и сосисок.

Активный отдых, свежий морозный воздух и впечатляющие закаты всей палитры розового — Хибины встречают гостей!
50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах
50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах
50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах
50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах
50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах
50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах
50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах
50 оттенков белого: 3 дня катания в Хибинах
Ближайшие даты:
30
мар
20
апр
27
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, улица Звенигородская дом 5, станция метро «Звенигородская», 18:00
Завершение: Санкт-Петербург, улица Звенигородская дом 5, станция метро «Звенигородская», до 08:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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