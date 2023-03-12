Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 5 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, улица Звенигородская дом 5, станция метро «Звенигородская», 18:00
Завершение: Санкт-Петербург, улица Звенигородская дом 5, станция метро «Звенигородская», до 08:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — Организатор в Кировске
Мы - команда людей, влюбленных в путешествия. Наша миссия - показать туристам, что интересное может быть совсем рядом. А еще - дать возможность переместиться в другую атмосферу и отдохнуть душой.
В нашем штате профессиональные гиды и водители. Путешествуем на больших туристических автобусах 45-50 мест.
Ждем вас на наших экскурсиях!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании