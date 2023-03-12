Отправляемся в край бесконечных снежных просторов, величественных гор и густых лесов в белых шапках.



Будем обкатывать трассы на сноубордах и лыжах в своём темпе с утра и до вечера, пить ароматный глинтвейн и фотографироваться на фоне вершин.



Вас ждёт уютная вечеринка у костра с барбекю и необычным блюдом — бигос из квашеной капусты и сосисок.



Активный отдых, свежий морозный воздух и впечатляющие закаты всей палитры розового — Хибины встречают гостей!