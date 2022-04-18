Горнолыжный Хибинский максимум

Кататься на горных лыжах или сноуборде и ловить северное сияние

Авторский тур
Нас ждет 6 дней катания на одном из лучших российских горнолыжных курортов BIGWOOD в Хибинах! 23 трассы общей протяженностью 25 километров, все категории сложности от «зеленых» для новичков до «черных» для профессионалов и отличный сервис.

Ежедневный трансфер сделает дорогу от базы до курорта и обратно легкой и приятной, а вечерние экскурсии в «Таинственный лес» и «Снежную деревню» познакомят с самыми популярными достопримечательностями Кольского полуострова.
Горнолыжный Хибинский максимум
Горнолыжный Хибинский максимум
Горнолыжный Хибинский максимум
Горнолыжный Хибинский максимум
Горнолыжный Хибинский максимум
Горнолыжный Хибинский максимум
Горнолыжный Хибинский максимум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В один из вечеров мы выезжаем на охоту за северным сияниям. День определяется, исходя из погодных условий — так, чтобы вероятность увидеть Аврору была максимальная. Всем участникам профессиональные фото в подарок.

По погодным условиям горнолыжный курорт может быть закрыт для посещения, и мы, к сожалению, не в силах это изменить. Если такие дни будут, мы можем предложить вам дополнительную программу: снегоходные туры от 2 до 5 часов, стоимость от 6000 руб., посещение Саамской деревни — от 2500 руб., экскурсия на Край земли в Териберку 6000 руб. с человека.

В программе могут участвовать дети от 6 лет вместе с родителями.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
База AURORA SKI
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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