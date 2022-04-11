Организационные детали

В один из вечеров мы выезжаем на охоту за северным сияниям. День определяется, исходя из погодных условий — так, чтобы вероятность увидеть Аврору была максимальная. Всем участникам профессиональные фото в подарок.

По погодным условиям горнолыжный курорт может быть закрыт для посещения, и мы, к сожалению, не в силах это изменить. Если такие дни будут, мы можем предложить вам дополнительную программу: снегоходные туры от 2 до 5 часов, стоимость от 6000 руб., посещение Саамской деревни — от 2500 руб., экскурсия на Край земли в Териберку 6000 руб. с человека.

В программе могут участвовать дети от 6 лет вместе с родителями.