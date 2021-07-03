Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кировска

Незабываемые Хибины и сплав на байдарках

Открыть красоту мистических северных гор, прикоснуться к их тайнам и покататься по дивному озеру

5
1 отзыв
Без рюкзаков и утомительных переходов, в группе до 14 человек вы попадете в самое сердце Кольского полуострова.

Проедете на вездеходе по крупнейшему горному массиву региона.

Исследуете любопытные геоглифы и узнаете о научных экспериментах в Хибинах.

А после отправитесь в незабываемое приключение на байдарках по живописному горному озеру Пайкуньявр.
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках
Незабываемые Хибины и сплав на байдарках

Что вас ожидает

Загадки Хибин

Вы рассмотрите необычные геоглифы на скалах, узнаете о происхождении нерукотворных изображений на ландшафте и попробуете разгадать их смысл. Услышите историю о мирных ядерных взрывах и выясните, кто и зачем здесь проводил эти эксперименты. Не волнуйтесь, радиации в этих местах нет. И конечно, вы сможете сделать множество красивых фотографий, ведь Хибины прекрасны в любую погоду.

Сплав по озеру

Ну а главная цель нашего путешествия — горное озеро, что находится на севере Хибинского массива. Вы остановитесь на песчаном пляже, пообедаете и отправитесь на байдарках по водной глади, наслаждаясь пейзажами смешанного леса и живописными горами.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Рекомендации по выбору одежды вы увидите после бронирования
🚩 Начало и место завершения: на ул. Ботанический Сад
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Олег
Олег
В нашей команде работают профессионалы, которые сделают ваш отдых максимально комфортным. Аттестованные гиды, опытные водители и квалифицированные повара позволят насладиться всей красотой арктической природы без бытовых хлопот. С нами вы обязательно влюбитесь в Север!
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1 реальный отзыв

Г
3 июля 2021
Благодарность всей команде и Олегу за экскурсию и за его труд в организации экскурсий в сложных климатических условиях! Спасибо! Вы дарите туристам радость открытия новых мест и незабываемые впечатления!

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