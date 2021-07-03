Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кировска

Что вас ожидает

Загадки Хибин

Вы рассмотрите необычные геоглифы на скалах, узнаете о происхождении нерукотворных изображений на ландшафте и попробуете разгадать их смысл. Услышите историю о мирных ядерных взрывах и выясните, кто и зачем здесь проводил эти эксперименты. Не волнуйтесь, радиации в этих местах нет. И конечно, вы сможете сделать множество красивых фотографий, ведь Хибины прекрасны в любую погоду.

Сплав по озеру

Ну а главная цель нашего путешествия — горное озеро, что находится на севере Хибинского массива. Вы остановитесь на песчаном пляже, пообедаете и отправитесь на байдарках по водной глади, наслаждаясь пейзажами смешанного леса и живописными горами.

Организационные детали