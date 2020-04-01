Выбирайте и другие экскурсии в Кировске

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Снежная деревня, впечатляющие горные пейзажи и особенности жизни на Крайнем Севере

Александр
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Александр – ваш гид
Кольский полуостров — край суровых холодов и удивительной природы.

Я предлагаю познакомиться с ним через Кировск — город за Полярным кругом с интереснейшей судьбой.

Вы узнаете увлекательные факты из его истории, подниметесь на гору Айкуайвенчорр и полюбуетесь чудесными ландшафтами.

Я расскажу о быте на Крайнем Севере и людях, живущих здесь.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у остановки Шевченко в Мурманске
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Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска

Что вас ожидает

Суровая красота Крайнего Севера
Горные пейзажи — одно из главных достоинств нашего региона. Уже по пути в Кировск прелесть северной природы очарует вас. Мы поднимемся на вершину Айкуайвенчорр, где с высоты 850 метров вы насладитесь невероятной панорамой и увидите раскинувшийся внизу город. После отправимся в Снежную деревню, влекущую к себе тысячи путешественников со всего света. Здесь вы оцените изящную красоту снега и льда, а если повезёт, то станете участником фестиваля гигантских снежных скульптур.

История Кировска и жизнь за Полярным кругом
Мы проедем по городу и поговорим о его прошлом и настоящем. Вы разберётесь, почему и когда появился Кировск и из-за чего он сменил первоначальное название. Поймёте, какую роль этот район играл в освоении Севера во времена царской России и насколько для города важен горнолыжный спорт. Я расскажу о значении Кировска в военное время, горном производстве, освоении Хибинских тундр и первой в России (и одной из первых в мире) лавинной службе.

Кроме того, вы познаете особенности жизни в непростых климатических условиях: как на Крайнем Севере работают люди, чем интересен их быт, сколько длится полярная ночь и какие природные явления встречаются здесь.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается: подъём на гору, вход в Снежную деревню — 500-1000 рублей с человека (стоимость зависит от сезона посещения), питание, трансфер до Кировска и обратно — 8000 рублей
  • Поездка возможна на вашем транспорте. Уточняйте, пожалуйста, подробности в переписке.
  • Летом вместо Снежной деревни посетим музей камня в Кировске, в котором собрана уникальная коллекция и интерактивные экспонаты
  • Рекомендую одеваться тепло, чтобы не замерзнуть на вершине горы

Стоимость билетов на посещение снежной деревни и обзорной площадки меняется в зависимости от сезона. Вы можете уточнить заранее о стоимости билета у меня.

Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска
Поездка в Кировск из Мурманска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у остановки Шевченко в Мурманске.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Я увлечен Кольским полуостровом и считаю, что мне очень повезло родиться в таком прекрасном месте как Крайний Север. Я готов показать вам все красоты нашего края. Рассказывать о нем могу бесконечно. Экскурсии и различные поездки я провожу много лет, являюсь опытным водителем.
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