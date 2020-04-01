Выбирайте и другие экскурсии в Кировске

Что вас ожидает

Суровая красота Крайнего Севера

Горные пейзажи — одно из главных достоинств нашего региона. Уже по пути в Кировск прелесть северной природы очарует вас. Мы поднимемся на вершину Айкуайвенчорр, где с высоты 850 метров вы насладитесь невероятной панорамой и увидите раскинувшийся внизу город. После отправимся в Снежную деревню, влекущую к себе тысячи путешественников со всего света. Здесь вы оцените изящную красоту снега и льда, а если повезёт, то станете участником фестиваля гигантских снежных скульптур.

История Кировска и жизнь за Полярным кругом

Мы проедем по городу и поговорим о его прошлом и настоящем. Вы разберётесь, почему и когда появился Кировск и из-за чего он сменил первоначальное название. Поймёте, какую роль этот район играл в освоении Севера во времена царской России и насколько для города важен горнолыжный спорт. Я расскажу о значении Кировска в военное время, горном производстве, освоении Хибинских тундр и первой в России (и одной из первых в мире) лавинной службе.

Кроме того, вы познаете особенности жизни в непростых климатических условиях: как на Крайнем Севере работают люди, чем интересен их быт, сколько длится полярная ночь и какие природные явления встречаются здесь.