Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кировска

Провести сутки вдали от цивилизации — всегда небольшая перезагрузка, но сутки в Хибинах — опыт особенный, ведь это сердце Севера. Магического. Трансформирующего. Обворожительного. Вы прокатитесь по живописной долине и откроете затерянный мир водопадов. Сможете попариться в дровяной бане и окунуться в кристальные воды реки. А в сопровождении инструктора отправитесь в захватывающий трекинг по горным тропам.

Описание

Программа

День первый

От места встречи в Кировске вы пролетите с ветерком на снегоходе по долине Кукисвум, которая приведет вас к турбазе у горы Куэльпорр. Далее, переобувшись в снегоступы, отправимся на смотровую площадку с потрясающими видами и к замерзшему водопаду на реке Рисйок. Скоро начнет темнеть — световой день в декабре-январе у нас совсем короткий — и мы вернемся на турбазу.

Вечер проведем в теплой компании за вкусным ужином из простых домашних блюд. Можно будет выйти на улицу полюбоваться Северным сиянием: до ближайшего города два десятка километров, лишнее освещение не помешает любоваться магическими всполохами на небе. Кроме того, вам предложат попариться в дровяной баньке и окунуться в кристально чистые воды реки Кунийок.

День второй

Утром, позавтракав кашей и оладушками, отправляемся на склон, где пройдет урок лавинной безопасности. Расскажем о щупах, биперах и о том, как не попасть в лавину. После приключения в зимних горах мы накормим вас сытным обедом из блюд на костре. И после этого отвезем обратно в цивилизацию уже знакомым вам путем, с остановками для фотосессий.

Организационные детали