Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кировска

От места встречи в Кировске вы пролетите с ветерком на снегоходе по долине Кукисвум, которая приведет вас к турбазе у горы Куэльпорр. Далее, переобувшись в снегоступы, отправимся на смотровую площадку с потрясающими видами и к замерзшему водопаду на реке Рисйок. Скоро начнет темнеть — световой день в декабре-январе у нас совсем короткий — и мы вернемся на турбазу.
Вечер проведем в теплой компании за вкусным ужином из простых домашних блюд. Можно будет выйти на улицу полюбоваться Северным сиянием: до ближайшего города два десятка километров, лишнее освещение не помешает любоваться магическими всполохами на небе. Кроме того, вам предложат попариться в дровяной баньке и окунуться в кристально чистые воды реки Кунийок.
День второй
Утром, позавтракав кашей и оладушками, отправляемся на склон, где пройдет урок лавинной безопасности. Расскажем о щупах, биперах и о том, как не попасть в лавину. После приключения в зимних горах мы накормим вас сытным обедом из блюд на костре. И после этого отвезем обратно в цивилизацию уже знакомым вам путем, с остановками для фотосессий.
Организационные детали
Проживание для настоящих полярников: на турбазе условия скромные, в комнате размещается вся группа (максимум 8 человек), мы выдадим вам теплые спальные мешки (до −20) с индивидуальными вкладышами и подушками. Умывальники и кухня — в доме, туалет на улице.
Дровяная баня с погружением в реку Кунийок — дополнительная опция, которая оплачивается отдельно, цена зависит от количества желающих (1500-2000 руб. /час за группу).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Ботаническая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Кировске
Провёл 48 экскурсий для 23 туристов
В нашей команде работают профессионалы, которые сделают ваш отдых максимально комфортным. Аттестованные гиды, опытные водители и квалифицированные повара позволят насладиться всей красотой арктической природы без бытовых хлопот. С нами вы обязательно влюбитесь в Север!