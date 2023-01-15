Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кировска

Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой

На снегоходах и снегоступах — к заповедным местам Севера, а вечером — банька и полярное сияние!

Провести сутки вдали от цивилизации — всегда небольшая перезагрузка, но сутки в Хибинах — опыт особенный, ведь это сердце Севера. Магического. Трансформирующего. Обворожительного. Вы прокатитесь по живописной долине и откроете затерянный мир водопадов. Сможете попариться в дровяной бане и окунуться в кристальные воды реки. А в сопровождении инструктора отправитесь в захватывающий трекинг по горным тропам.
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
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Описание

Программа

День первый

От места встречи в Кировске вы пролетите с ветерком на снегоходе по долине Кукисвум, которая приведет вас к турбазе у горы Куэльпорр. Далее, переобувшись в снегоступы, отправимся на смотровую площадку с потрясающими видами и к замерзшему водопаду на реке Рисйок. Скоро начнет темнеть — световой день в декабре-январе у нас совсем короткий — и мы вернемся на турбазу.

Вечер проведем в теплой компании за вкусным ужином из простых домашних блюд. Можно будет выйти на улицу полюбоваться Северным сиянием: до ближайшего города два десятка километров, лишнее освещение не помешает любоваться магическими всполохами на небе. Кроме того, вам предложат попариться в дровяной баньке и окунуться в кристально чистые воды реки Кунийок.

День второй

Утром, позавтракав кашей и оладушками, отправляемся на склон, где пройдет урок лавинной безопасности. Расскажем о щупах, биперах и о том, как не попасть в лавину. После приключения в зимних горах мы накормим вас сытным обедом из блюд на костре. И после этого отвезем обратно в цивилизацию уже знакомым вам путем, с остановками для фотосессий.

Организационные детали

  • Проживание для настоящих полярников: на турбазе условия скромные, в комнате размещается вся группа (максимум 8 человек), мы выдадим вам теплые спальные мешки (до −20) с индивидуальными вкладышами и подушками. Умывальники и кухня — в доме, туалет на улице.
  • Дровяная баня с погружением в реку Кунийок — дополнительная опция, которая оплачивается отдельно, цена зависит от количества желающих (1500-2000 руб. /час за группу).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Ботаническая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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