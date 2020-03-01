Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Погружение в атмосферу купеческого дома 19 века

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Однажды внучка фабриканта-шелковика Думнова решила восстановить усадьбу своих предков.

С усердием и любовью ей удалось воссоздать первоначальный облик родового имения и возродить уникальный местный промысел — производство шёлка и бархата высочайшего качества.

На экскурсии вы побываете в этом культурно-историческом комплексе: осмотрите детально восстановленные интерьеры, узнаете об особенностях ткачества, увидите экспозицию предметов быта сельского ткача и коллекцию этнографических кукол.

А кроме того, вас ждут посиделки у самовара с чаем и пирогами!
3600 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 13 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда

Что вас ожидает

Дорогие друзья! Приглашаю вас в гости в купеческий дом-музей, где восстановлены интерьеры XIX века. Дом сработан владимирскими мастерами по старинным технологиям.

Этот частный музей ручного шелко-бархато-ткачества создала известная художница по куклам Галина Масленникова. Внучка фабриканта С.И. Думнова выкупила свой родовой дом, сумела восстановить его первоначальный облик и разместить в нем экспозицию. Вскоре Галина расширила свой музей: в соседней крестьянской избе появился «Дом сельского ткача» с предметами быта XIX века.

Коллекция Масленниковой включила многие дары окрестных жителей, что сделало музей предметом гордости односельчан. Наконец, на территории усадьбы появился еще один музейный объект — копия старинной фабрики «Светёлка»! Здесь установлен работающий старинный ручной стан по производству шелкового бархата и плюша. Шаг за шагом — и шелко-бархато-ткацкий промысел, некогда существовавший в Покровском уезде с начала XIX до середины XX века, был возрождён!

Мы особенно будем рады приезду семей с детьми. Для детей у нас есть выставка кукол «Мир русской деревни XIX века». И это не просто куклы, а куклы этнографические — прекрасный учебный материал для детских учреждений и школ, изучающих русскую народную культуру. Еще педагоги начала ХХ века отмечали образовательную и познавательную ценность этнографических кукол. Так, например, с воспитательной целью для ознакомления с народным бытом России была выполнена уникальная серия этнографических кукол для детей царской семьи.

Вас также ждёт прекрасная русская кухня, чай у самовара с пирогами, сад, прогулки у реки.

В 2008 году хозяйка гостиницы была удостоена Ордена Ломоносова, а в 2009 году — медали «Патриот России».

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми. Школьникам, одиноким туристам. Всем тем, кто устал от мегаполиса, шума и толпы.

Организационные детали

Дополнительно мы можем провести для вас любой фольклорный праздник, покатать на лошадях и попарить в русской бане. Дом-музей работает и как гостиница.

Заказ экскурсий и проживания за три недели до заезда.

Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Я краевед с 25-летним «стажем работы», председатель Киржачского историко-родословного общества (КИРО), член Российского военно-исторического общества. Человек года 2019 (Киржачский р-н). Директор музея меди и латуни и дома аргуна в г. Киржаче. Проведу для вас как обзорные экскурсии по центру города, так и за его пределами. Киржачская земля связана с именами Сергия Радонежского, М.М. Сперанского, князей Салтыковых, «пионера» цветной фотографии России С.М. Прокудина-Горского и многими другими. В Киржаче находится «самый длинный деревянный, пешеходный мост» в России — 555 м. Город имеет свою звезду в созвездии Рыбы. Город получил ее за то, что непосредственно связан с космонавтикой. А так же у нас находится место трагической гибели Ю.А. Гагарина и его наставника В.С. Серёгина. Обо всем этом и многом другом я готова вам рассказать, уважаемые гости. Очень люблю мой город и его окрестности. Люблю его жителей — киржачан. И люблю вас, дорогие гости. Приезжайте к нам летом, осенью, зимой или весной! Здесь вы отдохнёте и душой, и телом.
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