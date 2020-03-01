Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дорогие друзья! Приглашаю вас в гости в купеческий дом-музей, где восстановлены интерьеры XIX века. Дом сработан владимирскими мастерами по старинным технологиям.

Этот частный музей ручного шелко-бархато-ткачества создала известная художница по куклам Галина Масленникова. Внучка фабриканта С.И. Думнова выкупила свой родовой дом, сумела восстановить его первоначальный облик и разместить в нем экспозицию. Вскоре Галина расширила свой музей: в соседней крестьянской избе появился «Дом сельского ткача» с предметами быта XIX века.

Коллекция Масленниковой включила многие дары окрестных жителей, что сделало музей предметом гордости односельчан. Наконец, на территории усадьбы появился еще один музейный объект — копия старинной фабрики «Светёлка»! Здесь установлен работающий старинный ручной стан по производству шелкового бархата и плюша. Шаг за шагом — и шелко-бархато-ткацкий промысел, некогда существовавший в Покровском уезде с начала XIX до середины XX века, был возрождён!

Мы особенно будем рады приезду семей с детьми. Для детей у нас есть выставка кукол «Мир русской деревни XIX века». И это не просто куклы, а куклы этнографические — прекрасный учебный материал для детских учреждений и школ, изучающих русскую народную культуру. Еще педагоги начала ХХ века отмечали образовательную и познавательную ценность этнографических кукол. Так, например, с воспитательной целью для ознакомления с народным бытом России была выполнена уникальная серия этнографических кукол для детей царской семьи.

Вас также ждёт прекрасная русская кухня, чай у самовара с пирогами, сад, прогулки у реки.

В 2008 году хозяйка гостиницы была удостоена Ордена Ломоносова, а в 2009 году — медали «Патриот России».

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми. Школьникам, одиноким туристам. Всем тем, кто устал от мегаполиса, шума и толпы.