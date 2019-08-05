5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тайна гибели Юрия Гагарина

Узнать подробности самой загадочной авиакатастрофы ХХ века

Татьяна
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Человек, покоривший космос, разбился на самолёте...

На этой экскурсии вы услышите, что же произошло в тот роковой день, когда Юрий Гагарин и Владимир Серегин погибли во время полёта на учебно-тренировочном истребителе.

Я расскажу о множестве домыслов, которые ходили вокруг этой трагедии, и о реальных известных фактах.

Вы побываете на месте гибели героев, посетите небольшой музей и увидите копию того самого самолёта МиГ-15УТИ.
1080 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина

Что вас ожидает

Ежегодно 27 марта, в день гибели героев, на Киржачской земле собираются те, кто помнят и чтят имена Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. Именно в этот день 1968 года во время полета на учебно-тренировочном истребителе «МиГ-15УТИ» погибли первооткрыватель космоса Юрий Алексеевич Гагарин и опытнейший летчик, командир учебного авиаполка Владимир Сергеевич Серегин. Что же случилось в воздухе?

Была создана правительственная комиссия по выяснению причин катастрофы. Но советские власти не обнародовали ее заключение. И сработала простая логика: раз засекретили, значит, есть какая-то страшная тайна. Появилось множество версий, догадок, спекуляций. И о том, что накануне рокового полета Гагарин с летчиками «крепко посидели», и о причастности инопланетян к аварии, и о взрыве в кабине пластиковой бомбы. И по сей день газеты и телеканалы не скупятся на сюжеты, основанные на полной чепухе.

Сейчас, спустя почти 50 лет, усилиями профессора, генерала-лейтенанта авиации Сергея Михайловича Белоцерковского (ныне ушедшего от нас) и лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова приоткрыта завеса этой тайны. Анализы останков показали, что алкоголя в крови обеих летчиков не было. Не было в крови и адреналина, что свидетельствует о том, что летчики находились в сознании. Расшифровки приборов показали, что летчики пытались вывести самолет из штопора.

Я приглашаю вас посетить место гибели героев и небольшую музейную экспозицию. Послушать, вспомнить.

Организационные детали

  • Возможна организация питания за дополнительную плату — стоимость обеда от 300 до 500 рублей.
  • ВАЖНО: Вы приезжаете на своём транспорте — я присоединяюсь к вам в Киржаче.
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Я краевед с 25-летним «стажем работы», председатель Киржачского историко-родословного общества (КИРО), член Российского военно-исторического общества. Человек года 2019 (Киржачский р-н). Директор музея меди и латуни и дома аргуна в г. Киржаче. Проведу для вас как обзорные экскурсии по центру города, так и за его пределами. Киржачская земля связана с именами Сергия Радонежского, М.М. Сперанского, князей Салтыковых, «пионера» цветной фотографии России С.М. Прокудина-Горского и многими другими. В Киржаче находится «самый длинный деревянный, пешеходный мост» в России — 555 м. Город имеет свою звезду в созвездии Рыбы. Город получил ее за то, что непосредственно связан с космонавтикой. А так же у нас находится место трагической гибели Ю.А. Гагарина и его наставника В.С. Серёгина. Обо всем этом и многом другом я готова вам рассказать, уважаемые гости. Очень люблю мой город и его окрестности. Люблю его жителей — киржачан. И люблю вас, дорогие гости. Приезжайте к нам летом, осенью, зимой или весной! Здесь вы отдохнёте и душой, и телом.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия! Понравилась и взрослым и детям. Татьяна Ивановна много интересного рассказала о городе и посоветовала что еще посмотреть в Киржаче. Всем рекомендую!
25 февраля 2019
Экскурсия была очень познавательной
Юрий
9 января 2019
Интересные места, хотелось бы вернуться в теплое время года. Гид: неутомима, тактична, неисчерпаемый запас знаний. Желаю Татьяне Ивановне воплощения в жизнь всех творческих замыслов: тогда туристов станет больше, а их пребывание в Киржаче - еще более увлекательным, комфортабельным и насыщенным. Кафе Caramel (рядом с музеем меди) - отличная кухня, разумные цены!
23 августа 2016
С большим удовольствием побывали на экскурсии - все очень понравилось.
Рекомендуем. Наталья и Иван, Жуковский
4 ноября 2014
Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо Татьяне. Мы много узнали не только про Юрия Гагарина, но и про историю Киржача. Татьяна прекрасно знает историю и любит свой город.

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