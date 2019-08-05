5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ежегодно 27 марта, в день гибели героев, на Киржачской земле собираются те, кто помнят и чтят имена Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. Именно в этот день 1968 года во время полета на учебно-тренировочном истребителе «МиГ-15УТИ» погибли первооткрыватель космоса Юрий Алексеевич Гагарин и опытнейший летчик, командир учебного авиаполка Владимир Сергеевич Серегин. Что же случилось в воздухе?

Была создана правительственная комиссия по выяснению причин катастрофы. Но советские власти не обнародовали ее заключение. И сработала простая логика: раз засекретили, значит, есть какая-то страшная тайна. Появилось множество версий, догадок, спекуляций. И о том, что накануне рокового полета Гагарин с летчиками «крепко посидели», и о причастности инопланетян к аварии, и о взрыве в кабине пластиковой бомбы. И по сей день газеты и телеканалы не скупятся на сюжеты, основанные на полной чепухе.

Сейчас, спустя почти 50 лет, усилиями профессора, генерала-лейтенанта авиации Сергея Михайловича Белоцерковского (ныне ушедшего от нас) и лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова приоткрыта завеса этой тайны. Анализы останков показали, что алкоголя в крови обеих летчиков не было. Не было в крови и адреналина, что свидетельствует о том, что летчики находились в сознании. Расшифровки приборов показали, что летчики пытались вывести самолет из штопора.

Я приглашаю вас посетить место гибели героев и небольшую музейную экспозицию. Послушать, вспомнить.