Что ещё посмотреть – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Кисловодске, цены от 1 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
скидка
10%
80 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
50004 500 за человека
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
54 отзыва
4.5 часа
Групповая
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
6 авг в 14:00
8 авг в 14:00
1 700 за человека
В Джилы-Су с гидом-фотографом
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
В Джилы-Су с гидом-фотографом
Влюбиться в природу Северного Кавказа и получить профессиональные снимки с лучшими видами
Завтра в 14:00
6 авг в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    3 августа 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Отличные виды, комфортабельная машина, огромное спасибо Матвею за Фотосессию в форме казака с саблей.
  • А
    Алина
    27 июля 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Ездили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в конце поездки, когда действительно можно
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    расслабиться! На Языке Тролля Алексей сам фотографирует туристов, зная нужный ракурс!)) все было интересно, насыщенно! А обед на языке Тролля просто слов нет!))) Вкуснее хычинов я не ела!))

    Ездили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в концеЕздили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в конце
  • М
    Мария
    25 июля 2024
    Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
    В целом всё хорошо, гид Марина хорошо рассказывает, интересно, приятно слушать
  • Д
    Дмитрий
    25 июля 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Алексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожидания и очереди. Также понравилось,
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    что Алексей предусмотрел микрофон и колонку, чтобы всем все было хорошо слышно независимо от места. Ну а сам маршрут, что тут говорить, просто сказочно красив. Кстати, еще Алексей на «Языке Тролля» подсказал выгодную позицию и помог каждому сделать замечательные фото на память. Спасибо огромное за экскурсию и прекрасные эмоции!!!

    Алексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожиданияАлексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожидания
  • А
    Алина
    21 июля 2024
    Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия, хороший удобный маршрут и великолепный экскурсовод Марина
    Прекрасная экскурсия, хороший удобный маршрут и великолепный экскурсовод Марина
  • М
    Мария
    12 июля 2024
    Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Марина рассказала очень много познавательной информации. Экскурсию можно рекомендовать для общего знакомства с городом. В начале и в конце часть времени уходит на сбор туристов в разных точках

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
  2. Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
  3. В Джилы-Су с гидом-фотографом
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
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