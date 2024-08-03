скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
50004 500₽ за человека
4.5 часа
Групповая
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
6 авг в 14:00
8 авг в 14:00
1 700₽ за человека
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
В Джилы-Су с гидом-фотографом
Влюбиться в природу Северного Кавказа и получить профессиональные снимки с лучшими видами
Завтра в 14:00
6 авг в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила3 августа 2024Отличные виды, комфортабельная машина, огромное спасибо Матвею за Фотосессию в форме казака с саблей.
- ААлина27 июля 2024Ездили на экскурсию с Алексеем. Очень насыщенная интересная поездка. Грамотно составлен маршрут. Горячие источники в конце поездки, когда действительно можно
- ММария25 июля 2024В целом всё хорошо, гид Марина хорошо рассказывает, интересно, приятно слушать
- ДДмитрий25 июля 2024Алексей- прекрасный гид. Все было распланировано настолько грамотно, что мы нигде не потеряли время на ожидания и очереди. Также понравилось,
- ААлина21 июля 2024Прекрасная экскурсия, хороший удобный маршрут и великолепный экскурсовод Марина
- ММария12 июля 2024Экскурсия интересная, гид Марина рассказала очень много познавательной информации. Экскурсию можно рекомендовать для общего знакомства с городом. В начале и в конце часть времени уходит на сбор туристов в разных точках
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Что ещё посмотреть»
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