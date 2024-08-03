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что Алексей предусмотрел микрофон и колонку, чтобы всем все было хорошо слышно независимо от места. Ну а сам маршрут, что тут говорить, просто сказочно красив. Кстати, еще Алексей на «Языке Тролля» подсказал выгодную позицию и помог каждому сделать замечательные фото на память. Спасибо огромное за экскурсию и прекрасные эмоции!!!