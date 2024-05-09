Детские экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Для детей» в Кисловодске, цены от 5 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кисловодск: по следам Чебурашки
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
«🔸 В Кисловодском парке я проведу вас на детскую площадку «Лукоморье» — то самое место, где проводились семейные советы вместе с внучком Гены»
Завтра в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000 за всё до 25 чел.
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
«Поиграют на детской площадке «Лукоморье»»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Здесь есть все: сказочная природа, термальные источники, парки, уютные кафе, детские развлекательные центры и аттракционы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
«На тюбинговый комплекс дети до 7 лет проходят на детскую трассу в сопровождении взрослых (взрослый проходит бесплатно)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • E
    Elena
    6 мая 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Анна - прекрасный экскурсовод! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Кисловодск: по следам Чебурашки
    Отличная экскурсия, интересная и детям, и взрослым!
  • А
    Александр
    24 апреля 2024
    Гуляем по Кисловодску всей семьей
    Отлично погуляли по Кисловодску, прониклись историей и атмосферой. Ольга на 5+ справилась с детьми. В итоге прогуляли 2,5 часа, пока все не посмотрели, Ольга не торопила, видно было что человеку нравится то чем она занимается.
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Гуляем по Кисловодску всей семьей
    Добрый всем день! Своё знакомство с Кисловодск ом, мы начали с индивидуальной экскурсии с Ольгой. Чудесный рассказчик, лёгкий в общении
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    человек и это все Ольга Ильина. Время пролетело незаметно и расставаться с ней совсем не хотелось. Если Вам нужна познавательная, интересная, запоминающаяся экскурсия, то Вам сюда. ❤️❤️❤️

  • Е
    Елизавета
    10 апреля 2024
    Гуляем по Кисловодску всей семьей
    Прогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушали с удовольствием, не отвлекались,
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    и были в восторге от милого презента🎁 Понравился маршрут, почти три часа пролетели незаметно, мы не устали. Ольга очень приятна в общении, знакомство с городом в ее компании стало отличным началом нашего отпуска🌺🌺🌺

    Прогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушалиПрогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушали
  • Р
    Рианна
    23 июля 2023
    Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
    В первую очередь хочу отметить клиентоориентированность: время, дата экскурсии и наши пожелания были полностью удовлетворены, несмотря на то, что свободного
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    времени на момент бронирования не было. Во-вторых, тактичность и вежливость гидов. Сама экскурсия действительно интересная, детям особенно понравилась конная прогулка. Гид Али-Мурат порекомендовал кафе с вкусной едой по приемлемой цене. Экскурсия получилась насыщенной. Мы были впервые в КМВ, проездом на один день. Времени было ограничено, хотелось по максимум посмотреть местные достопримечательности, поэтому в Долине нарзанов провели мало времени. Для себя поняли, чтобы насладится всеми красотами местной природы времени надо гораздо больше, так как есть куда съездить и что посмотреть. Рекомендуем!!!

  • Е
    Елена
    3 февраля 2023
    Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
    Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кисловодск: по следам Чебурашки
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  3. Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
  4. Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 18 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Кисловодске! Вместе с детьми и гидами города Кисловодска можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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