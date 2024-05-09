1 чел.
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скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
Кисловодск: уникальное путешествие по следам Чебурашки и его друзей
Погрузитесь в мир детских воспоминаний с экскурсией по следам Чебурашки в Кисловодске. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые впечатления
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
«🔸 В Кисловодском парке я проведу вас на детскую площадку «Лукоморье» — то самое место, где проводились семейные советы вместе с внучком Гены»
Завтра в 11:00
10 июня в 13:30
120006 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
«Поиграют на детской площадке «Лукоморье»»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Кисловодска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Здесь есть все: сказочная природа, термальные источники, парки, уютные кафе, детские развлекательные центры и аттракционы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
«На тюбинговый комплекс дети до 7 лет проходят на детскую трассу в сопровождении взрослых (взрослый проходит бесплатно)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 мая 2024Чудесная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- EElena6 мая 2024Анна - прекрасный экскурсовод! Спасибо!
- ЮЮлия30 апреля 2024Отличная экскурсия, интересная и детям, и взрослым!
- ААлександр24 апреля 2024Отлично погуляли по Кисловодску, прониклись историей и атмосферой. Ольга на 5+ справилась с детьми. В итоге прогуляли 2,5 часа, пока все не посмотрели, Ольга не торопила, видно было что человеку нравится то чем она занимается.
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый всем день! Своё знакомство с Кисловодск ом, мы начали с индивидуальной экскурсии с Ольгой. Чудесный рассказчик, лёгкий в общении
- ЕЕлизавета10 апреля 2024Прогулка по Кисловодску с Ольгой прошла замечательно. Материал подает доступно, интересно, не перегружая деталями. Дети слушали с удовольствием, не отвлекались,
- РРианна23 июля 2023В первую очередь хочу отметить клиентоориентированность: время, дата экскурсии и наши пожелания были полностью удовлетворены, несмотря на то, что свободного
- ЕЕлена3 февраля 2023Экскурсия-конструктор прошла отлично. Наш гид-водитель Карен учёл все наши пожелания. Нашим дети 8 лет были в восторге. Спасибо огромное!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Для детей»
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