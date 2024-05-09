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времени на момент бронирования не было. Во-вторых, тактичность и вежливость гидов. Сама экскурсия действительно интересная, детям особенно понравилась конная прогулка. Гид Али-Мурат порекомендовал кафе с вкусной едой по приемлемой цене. Экскурсия получилась насыщенной. Мы были впервые в КМВ, проездом на один день. Времени было ограничено, хотелось по максимум посмотреть местные достопримечательности, поэтому в Долине нарзанов провели мало времени. Для себя поняли, чтобы насладится всеми красотами местной природы времени надо гораздо больше, так как есть куда съездить и что посмотреть. Рекомендуем!!!