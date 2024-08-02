Экскурсии для пенсионеров

Найдено 7 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
482 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
41503 735 за человека
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
На машине
скидка
20%
473 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
40003 200 за человека
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Конные прогулки
скидка
25%
34 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
20001 500 за человека
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Конные прогулки
188 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: Рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
скидка
10%
80 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
50004 500 за человека
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
54 отзыва
4.5 часа
Групповая
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
6 авг в 14:00
8 авг в 14:00
1 700 за человека
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны. Групповая экскурсия
На машине
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны. Групповая экскурсия
По незабываемой дороге - к нетронутой природе Кавказских гор, целебным водам, водопадам и сусликам
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
  2. Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
  3. Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
  4. Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
  5. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
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