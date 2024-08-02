скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборДжилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
40003 200₽ за человека
скидка
25%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
20001 500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: Рядом с памятником Ленину
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
50004 500₽ за человека
4.5 часа
Групповая
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
6 авг в 14:00
8 авг в 14:00
1 700₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны. Групповая экскурсия
По незабываемой дороге - к нетронутой природе Кавказских гор, целебным водам, водопадам и сусликам
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофей2 августа 2024Отличная экскурсия по живописным местам. Прекрасные виды, и озеро и Эльбрус оставили море впечатлений. Отдельное спасибо гиду Михаилу, с ним поездка прошла очень увлекательно и весело.
- ЕЕлизавета2 августа 2024Одно из самых запоминающихся путешествий😍 Экскурсовод рассказывал очень интересно и с любовью к своему краю. Эльбрус - великолепен, и дорога до него очень живописная.
- ЕЕлена31 июля 2024Экскурсия прекрасна,забирают и отвозят прямо к дому. Гиду Алексею отдельно спасибо - самый веселый и общительный человек😅
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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