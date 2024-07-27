Экскурсии и походы в горы

Найдено 9 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Кисловодске, цены от 1 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
25 отзывов
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
6 000 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Конные прогулки
4 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Начало: Центральный вход в парк
Расписание: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
1 800 за человека
Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
Джиппинг
3 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
5 000 за человека
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
24 авг в 07:00
25 авг в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Манящая Кабарда и чарующая Балкария
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Урочище Джилы-Су + плато Бермамыт
Джиппинг
На машине
9 часов
Групповая
Урочище Джилы-Су + плато Бермамыт
Посетить две самые популярные локации Кавказа за 1 день на групповой экскурсии из Кисловодска
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
6 900 за человека
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
65005 200 за человека
Термальные источники и водопады: путь здоровья
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    27 июля 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    Самая замечательная, красивая и интересная экскурсия "Язык тролля". Великолепное высокогорье, ущелья, снежные вершины и горные сёла. Красивый шато Эркен и голубые озера. За отпуск были на 5 экскурсиях, та самая смотрибельная.
  • Р
    Римма
    22 июля 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    Добрый день. Поездка принесла массу впечатлений,начиная от выездв из Кисловодска и заканчивая Фиагдонским ущельем. Природа,воздух,национальные блюда вне всяхих похвал. Хочется отметить профессионализм,энергичность, доброжелательность нашего гида Аслана.
  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
    Прогулка прошла отлично, лошади обученные, спокойные. Парни организаторы молодцы, сфотографировали, сняли видео. Я получила кайфовые эмоции, позитивное настроение.
  • С
    Светлана
    15 июля 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    В целом по маршруту все соответствует заявленному. Мы не хотели ехать групповым туром и на 4 человек цена получалась сопоставимая.
    читать дальше

    Приятный водитель. На вопросы отвечал, но не очень разговорчивый. Оценка 4, т. к. ожидали, что больше будет экскурсионного сопровождения по посещенным местам.

  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
    Очень понравилась поездка на лошадях! Потрясающие виды и кони! Дочь 10 лет первый раз сидела на коне. Она совсем не боялась. Кони воспитанные и очень ухоженные! Спасибо вам за такую замечательную поездку вернёмся к вам ещё не раз!!! .
  • V
    Vinogradovar
    15 июня 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
    Сегодня посетили экскурсию на конях. Уже не первый раз и надеюсь не последний. Экскурсовод, настоящие профессионалы со знанием своего дела
    читать дальше

    и любовью к нему. Безопасность туриста для них не последнее слово. Лошади очень ухоженные и спокойные (даже если ты полнейший профан и катаешься верхом первый раз, они сделают все за тебя). Природа окресностей шикарная, дух захватывает уже на подъезде к базе. Вообщем, если хотите мягко и безопасно познакомится с верховой ездой и совместить это с прекрасными видами, эта экскурсия точно для вас. Есть туры на два часа, ну а если ты смельчак то прошу пожаловать на экскурсию на 6 часов и даже несколько дней.

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
    Отличная экскурсия, замечательный гид Расул, очень заботливый, все рассказал, показал, где и как идти, где покушать, поговорить с ним было
    читать дальше

    очень приятно на самые разные темы. Автомобиль максимально комфортный. Сами локации отличные, ехать долго не надо, не устанешь, водопады удивили, не ожидали такую красоту увидеть, мощь, можно сделать много фото- на лошади, в национальной одежде, это такое буйство красок, движение от водопада к водопаду без проблем- есть лестницы, дорожки. Альпаки милые, одна сердится и так смешно разговаривает, когда ей морковку не дашь. Ну и зиплайн конечно. Летишь как орёл. Спасибо ребятам за организацию, теперь ездить будем только с ними, потому что есть и печальный другой опыт Вот, сын подсказывает- на ферме альпаков есть рыбалка

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
  2. Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
  3. Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
  4. Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
  5. Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 800 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Экскурсии и походы в горы», 44 ⭐ отзыва, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам