14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
6 000₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Начало: Ваше место пребывания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Начало: Центральный вход в парк
Расписание: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
1 800₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
5 000₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
24 авг в 07:00
25 авг в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Манящая Кабарда и чарующая Балкария
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Групповая
Урочище Джилы-Су + плато Бермамыт
Посетить две самые популярные локации Кавказа за 1 день на групповой экскурсии из Кисловодска
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
6 900₽ за человека
скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
65005 200₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий27 июля 2024Самая замечательная, красивая и интересная экскурсия "Язык тролля". Великолепное высокогорье, ущелья, снежные вершины и горные сёла. Красивый шато Эркен и голубые озера. За отпуск были на 5 экскурсиях, та самая смотрибельная.
- РРимма22 июля 2024Добрый день. Поездка принесла массу впечатлений,начиная от выездв из Кисловодска и заканчивая Фиагдонским ущельем. Природа,воздух,национальные блюда вне всяхих похвал. Хочется отметить профессионализм,энергичность, доброжелательность нашего гида Аслана.
- ЕЕлена20 июля 2024Прогулка прошла отлично, лошади обученные, спокойные. Парни организаторы молодцы, сфотографировали, сняли видео. Я получила кайфовые эмоции, позитивное настроение.
- ССветлана15 июля 2024В целом по маршруту все соответствует заявленному. Мы не хотели ехать групповым туром и на 4 человек цена получалась сопоставимая.
- ЕЕлена19 июня 2024Очень понравилась поездка на лошадях! Потрясающие виды и кони! Дочь 10 лет первый раз сидела на коне. Она совсем не боялась. Кони воспитанные и очень ухоженные! Спасибо вам за такую замечательную поездку вернёмся к вам ещё не раз!!! .
- VVinogradovar15 июня 2024Сегодня посетили экскурсию на конях. Уже не первый раз и надеюсь не последний. Экскурсовод, настоящие профессионалы со знанием своего дела
- ТТатьяна31 мая 2024Отличная экскурсия, замечательный гид Расул, очень заботливый, все рассказал, показал, где и как идти, где покушать, поговорить с ним было
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии и походы в горы»
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