4 часа
Групповая
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 500₽ за человека
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
3 200₽ за человека
2 часа
Групповая
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 июля 2024Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось! Чудесные виды, хороший экскурсовод, интересная подача материала.
- ШШевырева24 июля 2024Чудесная поездка на комфортабельной машине. Водитель и гид Сергей достоин настоящего восхищения. Супер-водитель на непростой дороге и исключительно обаятельный и
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии на Новый год»
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