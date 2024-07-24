Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Кисловодске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
На автобусе
330 отзывов
4 часа
Групповая
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 500 за человека
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
421 отзыв
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
3 200 за человека
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Пешая
60 отзывов
2 часа
Групповая
«Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Начало: Памятник Джержинскому, проспект Дзержинского 17
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 июля 2024
    Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
    Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось! Чудесные виды, хороший экскурсовод, интересная подача материала.
  • Ш
    Шевырева
    24 июля 2024
    Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
    Чудесная поездка на комфортабельной машине. Водитель и гид Сергей достоин настоящего восхищения. Супер-водитель на непростой дороге и исключительно обаятельный и
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    внимательный проводник. Он влюблён в эту дорогу и горы и умеет заразить этой любовью своих гостей. Спасибо за день счастья и свободы. И большое спасибо попутчикам за компанию. Всём добра и счастья!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии на Новый год»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
  2. Джилы-су: Красота северного Приэльбрусья, три водопада и Долина нарзанов
  3. «Кисловодск: перезагрузка» - иммерсивная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 811 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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