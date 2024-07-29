11 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
14 авг в 06:30
17 авг в 06:45
4 400₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
Сегодня в 07:30
9 авг в 07:30
21 250₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
Сегодня в 07:00
9 авг в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа и насладиться величием местной природы
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2024Пили воду и мечтали поехать посмотреть. Нас вовремя забрали от места проживания, познакомили, рассмешили. По дороге знакомились с местным калоритом,историей народа,кухней.
- ООльга26 июля 2024Идеальный день. Все прошло прекрасно!!:)
- ААнна11 июля 2024Всё прошло хорошо, несмотря на сюрпризы погоды. До Архыза добрались вовремя и успели полюбоваться красотой гор. А потом пошёл дождь,
- ЕЕлена10 июля 2024Могу рекомендовать путешествие с Виктором - очень тактичный, внимательный гид. Впечатления от пейзажей и локаций Кавказских гор останутся с нами
- ААсия8 июля 2024Все было удивительно! Везде успели) Виктор показал лучшие места
- ВВиктор6 июля 2024Ездили на экскурсию 5 июня втроем. Искали индивидуальную экскурсию, чтобы быть более мобильными и не ждать на стоянках большой группы
- ВВиктория21 июня 2024Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом Владимиром 🫶🏼 Пунктуальность, вежливость, знание местности и истории - часы пролетели незаметно, прекрасно адаптированный к
- РРоман29 апреля 2024Очень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открытки. У нас был отличный гид: харизматичный человек и интересный рассказчик.
- ООльга8 апреля 2024Отличная экскурсия! Гид очень знающий и общительный, время в пути пролетело незаметно за интересной беседой. Прекрасные локации,Архыз великолепен! В пути
- ЕЕлена12 марта 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥 С погодой повезло и мы застали все локации в солнечном свете. Очень красивые места. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Однодневные»
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