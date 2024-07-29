Однодневные – экскурсии в Кисловодске

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
На машине
6 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы и увидеть гигантский радиотелескоп
Начало: В Кисловодске
14 авг в 06:30
17 авг в 06:45
4 400 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
На машине
На микроавтобусе
318 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Встреча с величием Эльбруса и чарующим озером Гижгит в уютной компании до 8 человек и сопровождении опытного гида
Начало: По ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Весь Архыз - за один день
На машине
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
Сегодня в 07:30
9 авг в 07:30
21 250 за всё до 4 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
На машине
9 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
Сегодня в 07:00
9 авг в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа и насладиться величием местной природы
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
    Пили воду и мечтали поехать посмотреть. Нас вовремя забрали от места проживания, познакомили, рассмешили. По дороге знакомились с местным калоритом,историей народа,кухней.
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    Экскурсовод Алим позитивный,внимательный,знающий истории семей. Архыз и Эльбрус открылись. Дорога хорошая,нагрузка небольшая,тёплые вещи не потребовались. В горах надо следить за солнцем защитным кремом. Не хватало силы кондиционера и музыки на обра тную дорогу. Зато мы попросили рассказать о свадебных обычаях. Всем спасибо,в памяти Архыз нарисовался)).

    Пили воду и мечтали поехать посмотреть. Нас вовремя забрали от места проживанияПили воду и мечтали поехать посмотреть. Нас вовремя забрали от места проживанияПили воду и мечтали поехать посмотреть. Нас вовремя забрали от места проживанияПили воду и мечтали поехать посмотреть. Нас вовремя забрали от места проживанияПили воду и мечтали поехать посмотреть. Нас вовремя забрали от места проживания
  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
    Идеальный день. Все прошло прекрасно!!:)
  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
    Всё прошло хорошо, несмотря на сюрпризы погоды. До Архыза добрались вовремя и успели полюбоваться красотой гор. А потом пошёл дождь,
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    что поменяло наши планы. Несмотря на это, наш гид - Максим поддерживал нас. Интересно рассказывал о регионе, обычаях и быте. Очень вкусно поели в местном кафе. Хычины и шашлык - супер! Спасибо ❤️

  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
    Могу рекомендовать путешествие с Виктором - очень тактичный, внимательный гид. Впечатления от пейзажей и локаций Кавказских гор останутся с нами
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    надолго. Дорога продолжительная (если кто-то не привык к длительным автопробегам может быть тяжелова-то), но она сама по себе очень живописная. Наверное дорога вдоль Баксанского ущелья и панорама озера Гижгит впечатлили больше самого Эльбруса:) Нам не очень повезло с погодой поэтому впечатления от Эльбруса получились слегка смазанными. По организационным вопросам все было удобно и четко - встреча, остановки, туалеты - все есть, все продуманно. Спасибо Виктору за проведенный день.

    Могу рекомендовать путешествие с Виктором - очень тактичный, внимательный гид. Впечатления от пейзажей и локаций КавказскихМогу рекомендовать путешествие с Виктором - очень тактичный, внимательный гид. Впечатления от пейзажей и локаций КавказскихМогу рекомендовать путешествие с Виктором - очень тактичный, внимательный гид. Впечатления от пейзажей и локаций Кавказских
  • А
    Асия
    8 июля 2024
    Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
    Все было удивительно! Везде успели) Виктор показал лучшие места
  • В
    Виктор
    6 июля 2024
    Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
    Ездили на экскурсию 5 июня втроем. Искали индивидуальную экскурсию, чтобы быть более мобильными и не ждать на стоянках большой группы
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    туристов. Увидели много потрясающих мест о которых даже не догадывались. Необычно было видеть снег летом, а тем более катающихся лыжников и сноубордистов. Виктор рассказывал историю региона, о первых восходителях на Эльбрус, о местах где проезжали, о достопримечательностях. Остались очень довольны увиденным и услышанным.

  • В
    Виктория
    21 июня 2024
    Весь Архыз - за один день
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом Владимиром 🫶🏼 Пунктуальность, вежливость, знание местности и истории - часы пролетели незаметно, прекрасно адаптированный к
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    любым интересам. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Отдельно отмечу профессиональную фото сессию, фотографии получились выше всяких похвал!

    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом Владимиром 🫶🏼 Пунктуальность, вежливость, знание местности и истории - часы пролетели
  • Р
    Роман
    29 апреля 2024
    По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
    Очень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открытки. У нас был отличный гид: харизматичный человек и интересный рассказчик.
    Очень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открыткиОчень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открыткиОчень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открыткиОчень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открыткиОчень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открыткиОчень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открыткиОчень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открыткиОчень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открытки
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
    Отличная экскурсия! Гид очень знающий и общительный, время в пути пролетело незаметно за интересной беседой. Прекрасные локации,Архыз великолепен! В пути
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    были остановки,где можно было попить кофе,размять ноги. Посетили древние монастыри, поднимались к нерукотворному лику. На Архызе очень комфортная канатная дорога,виды потрясающие. Потом покушали в кафе очень вкусно и сытно.

    Отличная экскурсия! Гид очень знающий и общительный, время в пути пролетело незаметно за интересной беседой. ПрекрасныеОтличная экскурсия! Гид очень знающий и общительный, время в пути пролетело незаметно за интересной беседой. Прекрасные
  • Е
    Елена
    12 марта 2024
    Весь Архыз - за один день
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥 С погодой повезло и мы застали все локации в солнечном свете. Очень красивые места. Рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥Прекрасная экскурсия! Познавательно, активно и весело! Гид Михаил просто огонь🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Кисловодска - в высокогорный поселок Архыз
  2. Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Кисловодска
  3. Весь Архыз - за один день
  4. Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
  5. Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Медовые водопады
  6. Гижгит
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Однодневные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 700 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 340 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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