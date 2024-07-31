Е Екатерина На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт Яркая, местами экстремальная, но очень красивая экскурсия. Марат помогает делать красивые снимки. Много интересного рассказывает в дороге. Мы довольны 👍

С София Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны читать дальше его знания красивых мест для фото😍 По нашей просьбе снял нам фото и видео, предложил забраться на машину для фото! Проводил нас к водопадам и рассказал много интересного про посещенные нами места, отвечал на все наши вопросы, а их было немало, т к мы очень любопытные😁 Мы остались довольны🥰 На экскурсию поехали с подругами в пятером, было очень комфортно в машине, гид Евгений отлично водит! Понравились рассказы Евгения и

А Алексей Джилы-Су: путешествие из Кисловодска Отличная поездка. Забрали с указанного адреса вовремя. Показали и рассказали про основные достопримечательности, так же затронули историю. Водитель Шаво, водит уверенно, аккуратно. Заехали в отличное место для перекуса. Всем рекомендую.

О Ольга Джилы-Су: путешествие из Кисловодска читать дальше кусочек Эльбруса, милых сусликов, попили нарзан, поболтали, послушали интересные факты о местности, в общем хорошо провели время) спасибо Шаво за аккуратное вождение и отзывчивость! Замечательная получилась поездка! Очень красивый и живописный маршрут, ещё и с погодой повезло - было не сильно жарко. Увидели водопады,

М Марина Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны Спасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал с гидом машины) а мы насладились незабываемой красотой природы, поели вкуснейшие хычины, искупались в источниках и остались очень довольны!

А Андрей Джилы-Су: путешествие из Кисловодска Все понравилось, однозначно лучше чем групповые. Останавливались где хотели и сколько хотели, лучшие места, индивидуальный подход. Рекомендую!

Т Татьяна На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт Было очень комфортно и интересно. От поездки мы получили большое удовольствие!

О Ольга Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны Спасибо огромное Юрию за великолепную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Мы провели незабываемый день, получив много информации о Приэльбрусье. Рекомендуем этого грамотного и эрудированного гида.