9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборЖемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 июля 2024Яркая, местами экстремальная, но очень красивая экскурсия. Марат помогает делать красивые снимки. Много интересного рассказывает в дороге. Мы довольны 👍
- ССофия31 июля 2024На экскурсию поехали с подругами в пятером, было очень комфортно в машине, гид Евгений отлично водит! Понравились рассказы Евгения и
- ААлексей27 июля 2024Отличная поездка. Забрали с указанного адреса вовремя. Показали и рассказали про основные достопримечательности, так же затронули историю. Водитель Шаво, водит уверенно, аккуратно. Заехали в отличное место для перекуса. Всем рекомендую.
- ООльга24 июля 2024Замечательная получилась поездка! Очень красивый и живописный маршрут, ещё и с погодой повезло - было не сильно жарко. Увидели водопады,
- ММарина24 июля 2024Спасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал с гидом машины) а мы насладились незабываемой красотой природы, поели вкуснейшие хычины, искупались в источниках и остались очень довольны!
- ААндрей21 июля 2024Все понравилось, однозначно лучше чем групповые. Останавливались где хотели и сколько хотели, лучшие места, индивидуальный подход. Рекомендую!
- ТТатьяна14 июля 2024Было очень комфортно и интересно. От поездки мы получили большое удовольствие!
- ООльга12 июля 2024Спасибо огромное Юрию за великолепную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Мы провели незабываемый день, получив много информации о Приэльбрусье. Рекомендуем этого грамотного и эрудированного гида.
- ААнна6 июля 2024Всем выбирающим экскурсию и команду экскурсоводов - рекомендую! Отличные водители, которые понимают, что в горах небезопасно! Ездили с командой Марата уже второй раз! Прекрасное путешествие! Марату и Игорю огромное спасибо за незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «По крышам»
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