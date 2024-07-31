По крышам – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Кисловодске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
На машине
35 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
На машине
37 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
На машине
Джиппинг
146 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт на внедорожнике: Кавказские легенды и природа
Исследуйте величие Кавказа: от Эльбруса до древних легенд, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Кисловодске
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:00
14 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
    Яркая, местами экстремальная, но очень красивая экскурсия. Марат помогает делать красивые снимки. Много интересного рассказывает в дороге. Мы довольны 👍
  • С
    София
    31 июля 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    На экскурсию поехали с подругами в пятером, было очень комфортно в машине, гид Евгений отлично водит! Понравились рассказы Евгения и
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    его знания красивых мест для фото😍 По нашей просьбе снял нам фото и видео, предложил забраться на машину для фото! Проводил нас к водопадам и рассказал много интересного про посещенные нами места, отвечал на все наши вопросы, а их было немало, т к мы очень любопытные😁 Мы остались довольны🥰

    На экскурсию поехали с подругами в пятером, было очень комфортно в машине, гид Евгений отлично водит!На экскурсию поехали с подругами в пятером, было очень комфортно в машине, гид Евгений отлично водит!На экскурсию поехали с подругами в пятером, было очень комфортно в машине, гид Евгений отлично водит!На экскурсию поехали с подругами в пятером, было очень комфортно в машине, гид Евгений отлично водит!
  • А
    Алексей
    27 июля 2024
    Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
    Отличная поездка. Забрали с указанного адреса вовремя. Показали и рассказали про основные достопримечательности, так же затронули историю. Водитель Шаво, водит уверенно, аккуратно. Заехали в отличное место для перекуса. Всем рекомендую.
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
    Замечательная получилась поездка! Очень красивый и живописный маршрут, ещё и с погодой повезло - было не сильно жарко. Увидели водопады,
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    кусочек Эльбруса, милых сусликов, попили нарзан, поболтали, послушали интересные факты о местности, в общем хорошо провели время) спасибо Шаво за аккуратное вождение и отзывчивость!

    Замечательная получилась поездка! Очень красивый и живописный маршрут, ещё и с погодой повезло - было неЗамечательная получилась поездка! Очень красивый и живописный маршрут, ещё и с погодой повезло - было неЗамечательная получилась поездка! Очень красивый и живописный маршрут, ещё и с погодой повезло - было неЗамечательная получилась поездка! Очень красивый и живописный маршрут, ещё и с погодой повезло - было не
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Спасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал с гидом машины) а мы насладились незабываемой красотой природы, поели вкуснейшие хычины, искупались в источниках и остались очень довольны!
    Спасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал сСпасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал сСпасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал сСпасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал сСпасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал сСпасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал сСпасибо большое Юрию за отлично проведенное время! Экскурсия понравилась и взрослым и ребёнку, который обсуждал с
  • А
    Андрей
    21 июля 2024
    Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
    Все понравилось, однозначно лучше чем групповые. Останавливались где хотели и сколько хотели, лучшие места, индивидуальный подход. Рекомендую!
    Все понравилось, однозначно лучше чем групповые. Останавливались где хотели и сколько хотели, лучшие места, индивидуальный подход. Рекомендую!Все понравилось, однозначно лучше чем групповые. Останавливались где хотели и сколько хотели, лучшие места, индивидуальный подход. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    14 июля 2024
    На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
    Было очень комфортно и интересно. От поездки мы получили большое удовольствие!
  • О
    Ольга
    12 июля 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Спасибо огромное Юрию за великолепную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Мы провели незабываемый день, получив много информации о Приэльбрусье. Рекомендуем этого грамотного и эрудированного гида.
    Спасибо огромное Юрию за великолепную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Мы провели незабываемый день, получив многоСпасибо огромное Юрию за великолепную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Мы провели незабываемый день, получив многоСпасибо огромное Юрию за великолепную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Мы провели незабываемый день, получив многоСпасибо огромное Юрию за великолепную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Мы провели незабываемый день, получив многоСпасибо огромное Юрию за великолепную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Мы провели незабываемый день, получив много
  • А
    Анна
    6 июля 2024
    На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
    Всем выбирающим экскурсию и команду экскурсоводов - рекомендую! Отличные водители, которые понимают, что в горах небезопасно! Ездили с командой Марата уже второй раз! Прекрасное путешествие! Марату и Игорю огромное спасибо за незабываемые впечатления!
    Всем выбирающим экскурсию и команду экскурсоводов - рекомендую! Отличные водители, которые понимают, что в горах небезопасно!Всем выбирающим экскурсию и команду экскурсоводов - рекомендую! Отличные водители, которые понимают, что в горах небезопасно!Всем выбирающим экскурсию и команду экскурсоводов - рекомендую! Отличные водители, которые понимают, что в горах небезопасно!Всем выбирающим экскурсию и команду экскурсоводов - рекомендую! Отличные водители, которые понимают, что в горах небезопасно!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
  2. Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
  3. На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2024 год по крышам, 218 ⭐ отзывов, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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