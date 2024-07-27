14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
7 авг в 06:15
6 000₽ за человека
4 часа
Групповая
Групповая экскурсия по Ессентукам и Железноводску: история и природа
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы с нашей экскурсией по Ессентукам и Железноводску. Исследуйте знаменитые курорты и их историю
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Колоннада
Расписание: понедельник, вторник, пятница, суббота в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 700₽ за человека
4 часа
Групповая
Экскурсия из Кисловодска в Долину Нарзанов
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: Ежедневно с 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 700₽ за человека
4 часа
Групповая
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий27 июля 2024Самая замечательная, красивая и интересная экскурсия "Язык тролля". Великолепное высокогорье, ущелья, снежные вершины и горные сёла. Красивый шато Эркен и голубые озера. За отпуск были на 5 экскурсиях, та самая смотрибельная.
- РРимма22 июля 2024Добрый день. Поездка принесла массу впечатлений,начиная от выездв из Кисловодска и заканчивая Фиагдонским ущельем. Природа,воздух,национальные блюда вне всяхих похвал. Хочется отметить профессионализм,энергичность, доброжелательность нашего гида Аслана.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Популярные экскурсии»
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