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и любовью к нему. Безопасность туриста для них не последнее слово. Лошади очень ухоженные и спокойные (даже если ты полнейший профан и катаешься верхом первый раз, они сделают все за тебя). Природа окресностей шикарная, дух захватывает уже на подъезде к базе. Вообщем, если хотите мягко и безопасно познакомится с верховой ездой и совместить это с прекрасными видами, эта экскурсия точно для вас. Есть туры на два часа, ну а если ты смельчак то прошу пожаловать на экскурсию на 6 часов и даже несколько дней.