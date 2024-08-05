Все – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Джилы-Су с гидом-фотографом
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
В Джилы-Су с гидом-фотографом
Влюбиться в природу Северного Кавказа и получить профессиональные снимки с лучшими видами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.
Урочище Джилы-Су + плато Бермамыт
Джиппинг
На машине
9 часов
Групповая
Урочище Джилы-Су + плато Бермамыт
Посетить две самые популярные локации Кавказа за 1 день на групповой экскурсии из Кисловодска
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
6 900 за человека
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны. Групповая экскурсия
На машине
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны. Групповая экскурсия
По незабываемой дороге - к нетронутой природе Кавказских гор, целебным водам, водопадам и сусликам
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
3 200 за человека
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
65005 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Джилы-Су с гидом-фотографом
  2. Урочище Джилы-Су + плато Бермамыт
  3. Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны. Групповая экскурсия
  4. Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 28 000 со скидкой до 20%.
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