12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
В Джилы-Су с гидом-фотографом
Влюбиться в природу Северного Кавказа и получить профессиональные снимки с лучшими видами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Групповая
Урочище Джилы-Су + плато Бермамыт
Посетить две самые популярные локации Кавказа за 1 день на групповой экскурсии из Кисловодска
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
6 900₽ за человека
скидка
20%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Северной Осетии (из Кисловодска в мини-группе)
Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
6 авг в 06:15
65005 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «За городом и природа»
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