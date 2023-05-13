Алибекский водопад, Сентинский храм и ущелье Гоначхир

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Присоединяйтесь к нам в активном и насыщенном маршруте к Алибекскому водопаду, Сентинскому храму и ущелью Гоначхир. Вместе мы увидим горные реки и водопады, величественные ущелья и могучие ледники.

Посетите самые интересные исторические достопримечательности и самые красивые природные локации Карачаево-Черкесской республики!
Алибекский водопад, Сентинский храм и ущелье Гоначхир
Алибекский водопад, Сентинский храм и ущелье Гоначхир
Алибекский водопад, Сентинский храм и ущелье Гоначхир
Алибекский водопад, Сентинский храм и ущелье Гоначхир
Алибекский водопад, Сентинский храм и ущелье Гоначхир
Ближайшие даты:
13
мая
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мая
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мая
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июн
10
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Что вас ожидает:

  • Перевал Кум-Баши
  • Сентинский храм
  • Гоначхир
  • Туманлы-Кёль
  • Алибекский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Экскурсия к Алибекскому водопаду — это поездка на внедорожниках в Карачаево-Черкесскую республику. Маршрут активный и насыщенный.
  • В самом начале маршрута вы подниметесь на один из красивейших перевалов на Северном Кавказе — перевал Кум-Баши (2050 метров над уровнем моря). Если позволит погода, вы увидите самую впечатляющую панораму Бокового Хребта Большого Кавказа во главе с могучим Эльбрусом.
  • После спуска с перевала, мы проедем по ущелью реки Мара и направимся к одному из самых древних памятников в КЧР — Сентинскому храму, памятнику истории XX века. Вы прикоснётесь к культуре древнего крупнейшего государства на Кавказе — Алании.
  • Затем у вас будет уникальная возможность посетить закрытую часть Тебердинского заповедника — ущелье реки Гоначхир. Оно доступно для путешественников только в самые тёплые месяцы года. Вы проедете по некогда стратегически важной для Российской Империи Военно-Сухумской дороге, окажетесь у самой границы России и Абхазии, недалеко от Клухорского перевала. На границе вас ожидает чистейшая река ледникового происхождения — Гитче-Муруджу и заснеженные пики-трёхтысячники. В жаркий летний день у вас будет возможность охладиться в ледниковом, кристально чистом озере Туманлы-Кёль.
Кульминацией экскурсии является Алибекский водопад — детище Алибекского ледника, бурный, мощный и завораживающий! Путь к водопаду — это пешеходная часть маршрута. В ущелье вас доставят полноприводные машины, вы пройдёте паспортный контроль на погранзаставе и… дальше только природа, крупнейшие ледники западной части Главного Кавказского хребта и водопад!

Важная информация:

  • При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ с пропиской. Для детей — свидетельство о рождении, выданное на территории РФ.
  • Наденьте удобную спортивную одежду и обувь. Возьмите наличные на питание и сувениры.

по субботам в 06:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги экскурсовода
  • Посещение Сентинского храма
Что не входит
  • Обед
  • Посещение ущелья Гоначхир — 400 руб. /чел.
  • Посещение Алибекского ущелья — 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-т Мира, 19
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ с пропиской. Для детей — свидетельство о рождении, выданное на территории РФ.
  • Наденьте удобную спортивную одежду и обувь. Возьмите наличные на питание и сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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