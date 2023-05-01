Альплагерь Узункол

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Ответы на вопросы
Альплагерь Узункол — живописное место, расположенное на высоте более 2 000 метров в горах. Это место известно своими чистыми горными воздухом и окружён фантастически красивой природой‎.
Альплагерь Узункол
Альплагерь Узункол
Альплагерь Узункол
Альплагерь Узункол
Альплагерь Узункол
Альплагерь Узункол
Ближайшие даты:
9
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Отдохнуть от городской суеты.
  • Альплагерь Узункол находится в верховьях р. Кубань. Что бы попасть в него, нужно проехать по ущелью этой знаменитой и грозной реки. По дороге делаются остановки возле каменного природного моста, Камня Карчи, в древнем ауле Хурзук.
  • Приезжая на поляну Узункол, Вы оказываетесь в сердце Западного Кавказа, в краю нетронутой природы, ледниковых рек, хвойных лесов, гор и ледников. На этой экскурсии предусмотрена прогулка по ущельям рек Кичкинекол и Мырды. Возможно организовать пикник.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Место жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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