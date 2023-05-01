Альплагерь Узункол — живописное место, расположенное на высоте более 2 000 метров в горах. Это место известно своими чистыми горными воздухом и окружён фантастически красивой природой.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Отдохнуть от городской суеты.
- Альплагерь Узункол находится в верховьях р. Кубань. Что бы попасть в него, нужно проехать по ущелью этой знаменитой и грозной реки. По дороге делаются остановки возле каменного природного моста, Камня Карчи, в древнем ауле Хурзук.
- Приезжая на поляну Узункол, Вы оказываетесь в сердце Западного Кавказа, в краю нетронутой природы, ледниковых рек, хвойных лесов, гор и ледников. На этой экскурсии предусмотрена прогулка по ущельям рек Кичкинекол и Мырды. Возможно организовать пикник.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Место жительства
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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