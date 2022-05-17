Архыз, Бермамыт и Джилы-Су: лучшие панорамы Кавказа

Любоваться горами, долинами и водопадами и расслабляться в термальных источниках

Авторский тур
Самые красивые места Кавказа открываются не каждому — чтобы добраться туда, нужны мощные внедорожники и проверенные проводники, которые знают каждую тропинку.

Мы подготовили надежные джипы, опытных гидов и потрясающий маршрут: начнем с Архыза и Софийских водопадов, потом переедем в Кисловодск и посмотрим плато Бермамыт, легендарную дорогу Джилы-Су и Долину Нарзанов.

Будем изучать звездное небо в Зеленчукской обсерватории, расслабляться в Суворовских термальных источниках и заряжаться адреналином на рафтинге.
Архыз, Бермамыт и Джилы-Су: лучшие панорамы Кавказа
Архыз, Бермамыт и Джилы-Су: лучшие панорамы Кавказа
Архыз, Бермамыт и Джилы-Су: лучшие панорамы Кавказа
Архыз, Бермамыт и Джилы-Су: лучшие панорамы Кавказа
Архыз, Бермамыт и Джилы-Су: лучшие панорамы Кавказа
Архыз, Бермамыт и Джилы-Су: лучшие панорамы Кавказа
Архыз, Бермамыт и Джилы-Су: лучшие панорамы Кавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, бутылочки для воды и обязательно снимите наличные — в горах с безналичным расчетом могут возникнуть сложности.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30 ж / д вокзал Минеральные Воды ж / д вокзал Кисловодска
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды, после 18:00 ж / д вокзал Минеральные Воды ж / д вокзал Кисловодска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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