Что вы увидите
- поселок Архыз, поселок Романтик, река Кубань, озеро Рыбка, Аркасарское, сказка Кавказа, Аркасарское ущелье, Лунная поляна, г. София
- по желанию: посещение аланского городища, лика Христа
Река Кубань, поселок Архыз, Лунная поляна.
Поход на весь день – к Дуккинским озёрам, расположенным на высоте 2450 метров над уровнем моря 🌊. Уровень - средний.
Прибытие на Лунную поляну, старт маршрута к трем озерам: Рыбка, Аркасарское, Сказка Кавказа.
Пикник у горного озера!
Что входит
- Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
- Сопровождение профессионально гида-водителя на всем маршруте
- аптечка туристическая
Что не входит
- Билет до Кавказских Минеральных Вод
- Питание (кафе с кавказской кухней у водопадов)
- Личные расходы
- Медицинская страховка
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
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