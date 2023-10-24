Групповая экскурсия в Минеральных Водах: творческий арт-пикник на природе
Приглашаю вас на арт-пикник, на котором вы насладитесь не только свежим воздухом, прекрасными видами на природу и лакомствами, но и творческим процессом, расписав под моим чутким руководством чашку и тарелку.
Ближайшие даты:
2
мая
мая
6
мая
мая
16
мая
мая
25
мая
мая
30
мая
мая
Что вас ожидает:
- Арт-пикник на закате: луг в окрестностях Кисловодска, где можно увидеть пасущихся лошадей и пятигорье Кавказа
- Арт-завтрак: озеро и сосновый лес в Ессентуках
Описание
Подробнее: Мы выбрали живописные места с умиротворяющей атмосферой для арт-пикника и арт-завтрака. На закате вы сможете отдохнуть на лугу, откуда видны практически все горы КМВ, а утром на завтраке – зарядиться бодростью и вдохновением на берегу озера под соснами. Краткая программа:
- Сбор участников мероприятия и знакомство;
- Вводная лекция о керамике и технике росписи посуды;
- Сам мастер-класс (роспись чашки/блюдца), работа с каждым участником мастер класса, или арт класс живопись на холстах;
• Пикник после мастер-класса; Собственноручно расписанной посудой вы сможете пользоваться по прямому назначению и вспоминать наше незабываемое путешествие! Организационные детали:
- Место проведения арт-пикник на закате: Ставропольский край, Ессентуки. Длительность мероприятия 2 часа с 18:00 до 20:00 в летнее время.
- Место проведения арт-завтрака: Ставропольский край, Ессентуки, у озера. С 10:00 до 12:00 в летнее время.
- Трансфера нет. Можно добраться на такси, место проведения легко найти.
Ежедневно в 10:00 и 18:00, в летнее время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арт-пикник на закате: луг в окрестностях Кисловодска, где можно увидеть пасущихся лошадей и пятигорье Кавказа
- Арт-завтрак: озеро и сосновый лес в Ессентуках
Что включено
- Услуги гида-художника, чуткая работа мастера с каждым участником
- Все материалы для мастер-класса
- Еда и напитки (шампанское/лимонад, ремесленный сыр, пицца, орехи, снеки)
- Теплое общение и фоторепортаж с мероприятия.
Что не входит в цену
- Транспорт (цена такси из Минеральных Вод до места проведения - 180-200 руб.).
Место начала и завершения?
Ессентуки/ Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 18:00, в летнее время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сухова
24 окт 2023
Арт-пикник прошел в дружеской, позитивной атмосфере в прекрасной локации, на причале железноводского озера. Все участники были вовлечены в творческий процесс и с вдохновением расписывали тарелки, каждый на свой вкус. Результаты творчества будут прекрасным напоминанием об этой экскурсии. Спасибо Алине за необычный, познавательный опыт:)
В
Вера
4 сен 2023
Спасибо организатору за приятно проведенрое время и хорошую компанию. На память о поездке остались росписанные тарелочки✌️
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