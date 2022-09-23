в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

Кавказ — горный край с самобытными традициями и ремеслами. А Кисловодск издавна считается городом вдохновения и притяжения художников, керамистов, мастеров. Здесь древние устои переплетаются с современным веяниями. Я познакомлю вас с кавказской культурой, в частности с орнаментами на карачаевской керамике.
Время перейти от теории к практике: гончар и носитель карачаевской культуры проведет для вас мастер-класс. Вы научитесь готовить глину к работе и центровать ее на гончарном круге, разберетесь в инструментах и, конечно, создадите свое изделие — чашечку для кофе, пиалу или небольшую тарелку. Если останется время, можно также заняться декорированием.
В 2008 году я съездила в Каппадокию, где побывала на гончарном мастер-классе: влюбилась и в это дело, и в восточную керамику. С тех пор ездила в этот фантастический край каждый год, работала в мастерских, училась. С 2012 года организовываю арт-путешествия, а теперь также осваиваю Кавказ:)