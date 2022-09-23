в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

Арт-завтрак в Кисловодске: ремесла Кавказа и гончарный мастер-класс

Отдохнуть душой, узнать особенности восточной керамики и на пару часов стать творцом

Кавказ впечатляет не только пейзажами, но и ремеслами. Как специалист по восточной керамике я приглашаю вас погрузиться в эту тему.

Мы встретимся на арт-завтраке в атмосферном кафе: за чашечкой горного чая с местными угощениями вы откроете историю керамики Северного Кавказа и символику карачаевских орнаментов. А после вас ждет арт-терапия — мастер-класс на гончарном круге.
Арт-завтрак в Кисловодске: ремесла Кавказа и гончарный мастер-класс
Арт-завтрак в Кисловодске: ремесла Кавказа и гончарный мастер-класс
Арт-завтрак в Кисловодске: ремесла Кавказа и гончарный мастер-класс
Арт-завтрак в Кисловодске: ремесла Кавказа и гончарный мастер-класс
Арт-завтрак в Кисловодске: ремесла Кавказа и гончарный мастер-класс
Арт-завтрак в Кисловодске: ремесла Кавказа и гончарный мастер-класс
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в культуру Кавказа

Кавказ — горный край с самобытными традициями и ремеслами. А Кисловодск издавна считается городом вдохновения и притяжения художников, керамистов, мастеров. Здесь древние устои переплетаются с современным веяниями. Я познакомлю вас с кавказской культурой, в частности с орнаментами на карачаевской керамике.

Создать изделие на гончарном круге

Время перейти от теории к практике: гончар и носитель карачаевской культуры проведет для вас мастер-класс. Вы научитесь готовить глину к работе и центровать ее на гончарном круге, разберетесь в инструментах и, конечно, создадите свое изделие — чашечку для кофе, пиалу или небольшую тарелку. Если останется время, можно также заняться декорированием.

Почему эта тема?

В 2008 году я съездила в Каппадокию, где побывала на гончарном мастер-классе: влюбилась и в это дело, и в восточную керамику. С тех пор ездила в этот фантастический край каждый год, работала в мастерских, училась. С 2012 года организовываю арт-путешествия, а теперь также осваиваю Кавказ:)

Организационные детали

  • Чай, местные угощения (сладости и выпечка) и гончарный мастер-класс включены в стоимость
  • Гончарные изделия, созданные на арт-завтраке, вы можете забрать с собой сразу (подсохнувшие необожженные изделия можно хранить дома, главное не мочить) или после обжига, через 2-3 дня

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в кафе «Кувшин»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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