в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

Кавказ впечатляет не только пейзажами, но и ремеслами. Как специалист по восточной керамике я приглашаю вас погрузиться в эту тему. Мы встретимся на арт-завтраке в атмосферном кафе: за чашечкой горного чая с местными угощениями вы откроете историю керамики Северного Кавказа и символику карачаевских орнаментов. А после вас ждет арт-терапия — мастер-класс на гончарном круге.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в культуру Кавказа

Кавказ — горный край с самобытными традициями и ремеслами. А Кисловодск издавна считается городом вдохновения и притяжения художников, керамистов, мастеров. Здесь древние устои переплетаются с современным веяниями. Я познакомлю вас с кавказской культурой, в частности с орнаментами на карачаевской керамике.

Создать изделие на гончарном круге

Время перейти от теории к практике: гончар и носитель карачаевской культуры проведет для вас мастер-класс. Вы научитесь готовить глину к работе и центровать ее на гончарном круге, разберетесь в инструментах и, конечно, создадите свое изделие — чашечку для кофе, пиалу или небольшую тарелку. Если останется время, можно также заняться декорированием.

Почему эта тема?

В 2008 году я съездила в Каппадокию, где побывала на гончарном мастер-классе: влюбилась и в это дело, и в восточную керамику. С тех пор ездила в этот фантастический край каждый год, работала в мастерских, училась. С 2012 года организовываю арт-путешествия, а теперь также осваиваю Кавказ:)

Организационные детали