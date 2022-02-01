Что вы можете увидеть 🤩

Вас ожидает:

Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире

Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана

Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования

Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье)

Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации

Богатое культурное и историческое наследие

Национальная кухня

План тура в Дагестан:

1 день:

В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кисловодск, Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ

Поселок Миатли, завтрак

Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону

Поселок Миатли, обед

Выезд в Гуниб

Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля

Ужинаем и ночуем в Гунибе

2 день:

Завтрак 7:30

Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу)

Обед в ауле Чох

Гунибский высокогорный парк на закате

Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе

3 день:

Завтрак 7:30

Прогулка по Карадахской Теснине

Обед в ауле Хунзах

Фотосессия у водопада Тобот

Салтинский водопад

Музей села Гуниб

Ужинаем и ночуем в Гунибе

4 день:

Завтрак 7:30

Выезд в Дербент

Экскурсия по крепости Нарын-Кала

Обед в Чайхане

Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей

Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода

Торжественный ужин в ресторане «Дубай»

Ночуем в Дербенте

5 день:

Завтрак 7:30

Отправление к бархану

Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия

Обед

Возвращение домой

С собой рекомендуем взять:

Куртку непромокаемую или дождевик

Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад)

Купальные принадлежности

Организаторские моменты: