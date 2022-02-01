Авторский тур в Солнечный Дагестан на 5 дней

Вас ожидает Бархан Сарыкум - это второй по величине бархан

Индивидуально
Вас ожидает Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана, Село Гамсутль, Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации, богатое культурное, историческое наследие и национальная кухня.
Авторский тур в Солнечный Дагестан на 5 дней
Авторский тур в Солнечный Дагестан на 5 дней
Авторский тур в Солнечный Дагестан на 5 дней
Авторский тур в Солнечный Дагестан на 5 дней
Авторский тур в Солнечный Дагестан на 5 дней
Авторский тур в Солнечный Дагестан на 5 дней

Что вы можете увидеть 🤩

  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Село Гамсутль
  • Карадахская теснина
  • Дербент
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Вас ожидает:

  • Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире
  • Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана
  • Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования
  • Карадахская теснина, она же «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье)
  • Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации
  • Богатое культурное и историческое наследие
  • Национальная кухня

План тура в Дагестан:

    1 день:

      В 20:00 часов выезжаем из Ростова-на-Дону, по пути собираем участников из городов Кисловодск, Кропоткин, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, в Пятигорске всех участников с КМВ
      Поселок Миатли, завтрак
      Поселок Зубутли, прогулка на катерах по Сулакскому каньону
      Поселок Миатли, обед

      Выезд в Гуниб

      Отправляемся в глубинный Дагестан через туннель Гимры мимо Башни имама Шамиля
      Ужинаем и ночуем в Гунибе

      2 день:

        Завтрак 7:30
        Заброшенный город Гамсутль (Мачу-Пикчу)
        Обед в ауле Чох
        Гунибский высокогорный парк на закате
        Ужин и ночевка в гостинице в Гунибе

        3 день:

          Завтрак 7:30
          Прогулка по Карадахской Теснине
          Обед в ауле Хунзах
          Фотосессия у водопада Тобот
          Салтинский водопад
          Музей села Гуниб
          Ужинаем и ночуем в Гунибе

          4 день:

            Завтрак 7:30
            Выезд в Дербент
            Экскурсия по крепости Нарын-Кала
            Обед в Чайхане
            Прогулка по Дербенту и посещение других достопримечательностей
            Джума мечеть, Магал, музей Петра Первого, Фирменный магазин Дербентского коньячного завода
            Торжественный ужин в ресторане «Дубай»
            Ночуем в Дербенте

            5 день:

              Завтрак 7:30
              Отправление к бархану
              Бархан Сарыкум, прогулка, фотосессия
              Обед
              Возвращение домой

              С собой рекомендуем взять:

              • Куртку непромокаемую или дождевик
              • Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад)
              • Купальные принадлежности

              Организаторские моменты:

              • Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы обязаны сообщить об этом организатору поездки.
              • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура.
              • Участники из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов могут прилетать в аэропорт Минеральные Воды.

              Ответы на вопросы

              Что входит
              • Завтраки, обеды и ужины 5 дней
              • Трансфер
              • 4 ночи в гостиницах
              • Оплата за посещение музеев и достопримечательностей
              • Местные Гиды
              • Катание на катерах в каньоне
              • Торжественный ужин с дискотекой
              Где начинаем и завершаем?
              Начало: Кисловодск
              Завершение: по договоренности
              Когда и сколько длится
              Когда: По договоренности
              Экскурсия длится около 5 дней
              Кто ещё будет вместе со мной?
              Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
              Нужно оплачивать всё сразу?
              В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
              Можно задать вопрос до бронирования?
              Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
              Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

              Вы сами выбираете дату и время

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