Денис проводит ещё 3 экскурсии

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Чарующие Бадукские озера

Расположенные в охранной зоне Тебердинского заповедника, Бадукские озера покорят вас своими фантастическими пейзажами. Вы увидите, как в их чистейших водах отражаются хвойные и лиственные леса, и оцените красочное разнотравье местных заливных лугов. А также узнаете, какая рыба 🐟 водится в озерах, почему на них запрещена рыбалка и какова максимальная температура воды в разгар лета. Кроме того, полюбуетесь небольшими водопадами и проедете по одному из самых живописных перевалов на Северном Кавказе.

Тайны и легенды озер

Бадукским озерам около 200 лет. Вы услышите разные версии происхождения водоемов, раскроете их местное название и результаты исследования ученых о том, почему озера меняют цвет воды. А еще мы поделимся легендой о девушке Бадук и юноше Хаджибее. И конечно, расскажем множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

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