Денис проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Бадукские озера — путешествие в мир красоты

Впечатлиться каскадом из трех горных озер и проехать по живописному перевалу Гумбаши

Денис
Денис – экскурсионное агентство из Кисловодска
Бадукские озера — одно из самых живописных мест Карачаево-Черкесии.

Вы полюбуетесь их прозрачной водой, меняющей цвет от бирюзового до фиолетового в разные времена года, подышите свежим воздухом и рассмотрите окружающие озера горные вершины.

А мы расскажем местные легенды и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело 🥳 и комфортно!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
Бадукские озера — путешествие в мир красоты

Что вас ожидает

Чарующие Бадукские озера
Расположенные в охранной зоне Тебердинского заповедника, Бадукские озера покорят вас своими фантастическими пейзажами. Вы увидите, как в их чистейших водах отражаются хвойные и лиственные леса, и оцените красочное разнотравье местных заливных лугов. А также узнаете, какая рыба 🐟 водится в озерах, почему на них запрещена рыбалка и какова максимальная температура воды в разгар лета. Кроме того, полюбуетесь небольшими водопадами и проедете по одному из самых живописных перевалов на Северном Кавказе.

Тайны и легенды озер
Бадукским озерам около 200 лет. Вы услышите разные версии происхождения водоемов, раскроете их местное название и результаты исследования ученых о том, почему озера меняют цвет воды. А еще мы поделимся легендой о девушке Бадук и юноше Хаджибее. И конечно, расскажем множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • В стоимость включена профессиональная фото- и видеосъемка с дрона
  • Вход в заповедник — 300 рублей с человека
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни 🥧. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
Бадукские озера — путешествие в мир красоты
Бадукские озера — путешествие в мир красоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша туристическая компания занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Наши гиды помогут вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
Напишите мне

Денис проводит ещё 3 экскурсии

Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
8 000
6 часов
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья
1 отзыв
Исследовать одно из самых загадочных мест в окрестностях Кисловодска и попробовать целебный нарзан
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»
8 000
9 часов
Плато Бермамыт — путешествие в «край каменных великанов»
1 отзыв
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
Эльтюбю: средневековый некрополь
8 000
3 часа
Эльтюбю: средневековый некрополь
Отыскать под Кисловодском таинственный город мертвых и осмотреть памятники балкарской истории

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
61 отзыв
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
40 отзывов
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
32 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
25 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
700
2.5 часа
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
25 отзывов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
От 7 800
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
22 отзыва
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса