5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Идеальная природная смотровая площадка

На машине мы отправимся к плато Бермамыт, откуда открывается захватывающий вид на заснеженные горы, живописные ущелья и пики Бештау с Машуком. Сам седой исполин Эльбрус предстанет перед нами в лучах солнца, играющий волшебную световую симфонию на клавишах ледников. Вы полюбуетесь и причудливыми скалами самого Бермамыта, увидите каменный амфитеатр, скалы-монахи и южную стену малого Бермамыта.

Я расскажу забавные факты и познавательные истории, связанные с плато и жизнью на соседних территориях. Покажу и другие места, которые видны с Бермамыта — и, возможно, вы захотите расширить свою географию новыми экскурсиями.

Водные красоты

После мы, по вашему желанию, отправимся за пейзажами в районе водохранилища или заедем на туристический комплекс Медовые водопады — каждый из объектов заслуживает отдельного внимания. Я расскажу, какое значение для Кисловодска имеет Эшкаконское водохранилище, поделюсь историей комплекса и целебных водопадов, где проходит множество культурных мероприятий и необычных фестивалей.

Сладкая жизнь

Завершением программы станет Чайный домик. Вы услышите рассказ об этом маленьком «экономическом чуде» и его талантливых создателях. Продегустируете разные виды варенья — даже чесночное! — и другие сладости и деликатесы местной кухни. Сможете купить сувениры: ножи и мечи, бурку и папаху, вязанные вещи и носки из верблюжьей шерсти. И, конечно, попробовать настоящий горский шашлык из карачаевского барашка!