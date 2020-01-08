5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Бермамыт — храм природы и клад впечатлений

Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике

Ахмат
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Ахмат – ваш гид
Плато Бермамыт — место потрясающей красоты.

Вас ждут живописные пейзажи и яркие впечатления, вид на седовласый Эльбрус и рассказы о нашем крае.

По желанию мы заедем к Медовым водопадам или посмотрим Эшкаконское водохранилище.

А еще вы побываете в Чайном домике и продегустируете травяные чаи и необычное варенье!
От 7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений

Что вас ожидает

Идеальная природная смотровая площадка
На машине мы отправимся к плато Бермамыт, откуда открывается захватывающий вид на заснеженные горы, живописные ущелья и пики Бештау с Машуком. Сам седой исполин Эльбрус предстанет перед нами в лучах солнца, играющий волшебную световую симфонию на клавишах ледников. Вы полюбуетесь и причудливыми скалами самого Бермамыта, увидите каменный амфитеатр, скалы-монахи и южную стену малого Бермамыта.
Я расскажу забавные факты и познавательные истории, связанные с плато и жизнью на соседних территориях. Покажу и другие места, которые видны с Бермамыта — и, возможно, вы захотите расширить свою географию новыми экскурсиями.

Водные красоты
После мы, по вашему желанию, отправимся за пейзажами в районе водохранилища или заедем на туристический комплекс Медовые водопады — каждый из объектов заслуживает отдельного внимания. Я расскажу, какое значение для Кисловодска имеет Эшкаконское водохранилище, поделюсь историей комплекса и целебных водопадов, где проходит множество культурных мероприятий и необычных фестивалей.

Сладкая жизнь
Завершением программы станет Чайный домик. Вы услышите рассказ об этом маленьком «экономическом чуде» и его талантливых создателях. Продегустируете разные виды варенья — даже чесночное! — и другие сладости и деликатесы местной кухни. Сможете купить сувениры: ножи и мечи, бурку и папаху, вязанные вещи и носки из верблюжьей шерсти. И, конечно, попробовать настоящий горский шашлык из карачаевского барашка!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Лендровер Дискавери. Маршрут неопасный, однако дорога местами не асфальтирована.
  • Отдельно оплачивается экологический сбор на Медовых водопадах — 60 рублей (дегустация бесплатная)
  • Я возьму питьевую воду, чай и бутерброды, но вы можете тоже взять перекус. За отдельную плату (500 руб.) я могу приготовить барбекю из курицы.
  • Ходить придется немного, тем не менее, выбирайте обувь, удобную для хождения по грунту. Одежду выбирайте непромокаемую и непродуваемую, осенью — утепленную куртку. С собой рекомендую взять солнцезащитные очки и крем от загара.
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ахмат
Ахмат
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ахмат, я пилот гражданской авиации и большой любитель внедорожной езды на автомобилях со специальной подготовкой. На таких авто провожу экскурсии по горам, к подножью Эльбруса, термальным, минеральным источникам и горным плато. По местам с асфальтированной дорогой вожу на Шкоде Рапид, это быстро и комфортно. С радостью покажу вам наши замечательные края и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Благодарим нашего гида, Ахмата за незабываемое общение с природой. Это потрясающие эмоции. Порой голова кружилась от высоты и сумасшедших видов. Несмотря на то, что Эльбрус по погодным условиям нам увидеть не удалось, Ахмат показал нам удивительной красоты карстовые пещеры и водопады. Поездка была неутомительной и интересной. Ахмат учел все наши пожелания по времени и содержанию экскурсии. Благодарим!!!
14 октября 2019
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Это было незабываемое путешествие по захватывающим дух местам. Ахмат – эрудированный экскурсовод, прекрасный рассказчик, великолепный водитель и очень душевный человек. Нам очень повезло с ним – 10 часов пролетели совершенно незаметно, мы почувствовали себя дорогими гостями. Успели посмотреть окрестности Эшкаконского водохранилища, Большой и Малый Бермамыт и многие другие труднодоступные и удивительные творения природы Северного Кавказа. Нам очень понравилось - обязательно еще обратимся к Ахмату. Спасибо большое!
11 октября 2019
Всем,кто едет в Кисловодск,советую брать экскурсию у Ахмата!!!! За один день с ним,мы увидели, то,сто не увидели за неделю пребывания!!!! Отличный рассказчик, прекрасно знает и любит свой край только с ним можно узнать много интересного, нового,полезного!!!! Мы в восторге!!!!
2 октября 2019
Потрясающая экскурсия! Понравилось все: интерсный маршрут, невероятной красоты горы и плато, яркие эмоции. От вида захватывало дух. Ахмат интересный собеседник, делился с нами историей края, прекрасный водитель и душевный человек. Показал уникальные места. Организовал пикник в горах с видом на Эльбрус. День получился ярким и насыщенным. Спасибо Ахмату!
10 сентября 2019
Замечательная экскурсия! Потрясающий гид Ахмат, показавший нам великолепные места и виды. Мы остались очень довольны проведенным временем.

Ахмат проводит ещё 1 экскурсию

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