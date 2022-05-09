Бермамыт и Джилы Су: два дня счастья

Полюбоваться закатом с видом на Эльбрус и прокатиться по самой красивой дороге России

Авторский тур
Этот маршрут считается одним из самых красивых на Кавказе: в первый день мы поедем на плато Бермамыт — фантастическое место, где земля словно обрывается и открывается вид на долину, горы и снежные макушки Эльбруса.

Здесь мы будем провожать солнце и любоваться закатом.

А во второй день проедем по одной из самых красивых дорог Джилы Су, попьем целебный нарзан и насладимся плеском водопадов.
Бермамыт и Джилы Су: два дня счастья
Бермамыт и Джилы Су: два дня счастья
Бермамыт и Джилы Су: два дня счастья
Бермамыт и Джилы Су: два дня счастья
Бермамыт и Джилы Су: два дня счастья
Бермамыт и Джилы Су: два дня счастья
Бермамыт и Джилы Су: два дня счастья
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, бутылочки для воды и обязательно снимите наличные — в горах с безналичным расчетом могут возникнуть сложности.

В программе могут участвовать дети от 12 лет вместе с родителями.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные воды, время прилета до 12:30 ж / д вокзал Минеральные воды ж / д вокзал Кисловодск
Завершение: Аэропорт Минеральных вод, время отбытия после 18:00 ж / д вокзал Минеральных вод ж / д вокзал Кисловодска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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