Бермамыт - плато над облаками

Приглашаю вас отпраиться в путешествие на плато Бермамыт

5
1 отзыв
Приглашаю вас отпраиться в путешествие на плато Бермамыт.

В пути нас ждут живописные пейзажи и природные достопримечательности.

Мы увидим альпийские луга, Большой Кавказский хребет и величественный Эльбрус, русский Гранд Каньон.

Желающие сделают фото на мостике над 180-метровой пропастью.
Бермамыт - плато над облаками
Бермамыт - плато над облаками
Бермамыт - плато над облаками
Бермамыт - плато над облаками
Бермамыт - плато над облаками
Бермамыт - плато над облаками

Что вы увидите 🤩

  • плато Бермамыт: панорама Большого Кавказского хребта и величественного Эльбруса
  • русский Гранд Каньон
  • каменный Мост в небо (излюбленное место для фотосессий)
  • скалы Монахи.
Что вас ждет
Плато Бермамыт — одно из самых живописных мест в окрестностях Кисловодска. Отсюда открываются головокружительные виды на горные вершины и белоснежный Эльбрус.
Приглашаю вас отправиться сюда, чтобы насладиться панорамами Кавказских гор, особенно прекрасными на рассвете.

Во время путешествия нас ждут живописные пейзажы и природные достопримечательности:

  • видовая площадка у Скифского кургана,
  • альпийские луга,
  • плато Бермамыт: панорама Большого Кавказского хребта и величественного Эльбруса,
  • русский Гранд Каньон,
  • вид на Малый Бермамыт,
  • каменный «мост в небо»,
  • скалы Монахи.
  • Желающие сделают фото на мостике над 180-метровой пропастью.
Важно знать
Начало экскурсии в 07:00 из Кисловодска. Для индивидуальных поездок время выезда — по желанию, но не позже 09:00 утра.

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное обслуживание,
  • экскурсионное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда и напитки (перекусить можно в кафе на плато Бермамыт, так и по пути),
  • сувенирная продукция.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • еда и напитки (перекусить можно в кафе на плато Бермамыт, так и по пути)
  • сувенирная продукция.
Место начала и завершения
Кисловодск, Колоннада, просп. Мира, д. 1.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00 утра.
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 7:00 утра.

Алексей З.
Алексей З.
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