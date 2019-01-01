Что вас ждет
Плато Бермамыт — одно из самых живописных мест в окрестностях Кисловодска. Отсюда открываются головокружительные виды на горные вершины и белоснежный Эльбрус.
Приглашаю вас отправиться сюда, чтобы насладиться панорамами Кавказских гор, особенно прекрасными на рассвете.
Во время путешествия нас ждут живописные пейзажы и природные достопримечательности:
- видовая площадка у Скифского кургана,
- альпийские луга,
- плато Бермамыт: панорама Большого Кавказского хребта и величественного Эльбруса,
- русский Гранд Каньон,
- вид на Малый Бермамыт,
- каменный «мост в небо»,
- скалы Монахи.
- Желающие сделают фото на мостике над 180-метровой пропастью.
Важно знать
Начало экскурсии в 07:00 из Кисловодска. Для индивидуальных поездок время выезда — по желанию, но не позже 09:00 утра.
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное обслуживание,
- экскурсионное обслуживание.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- еда и напитки (перекусить можно в кафе на плато Бермамыт, так и по пути),
- сувенирная продукция.