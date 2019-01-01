Что вас ждет

Плато Бермамыт — одно из самых живописных мест в окрестностях Кисловодска. Отсюда открываются головокружительные виды на горные вершины и белоснежный Эльбрус.

Приглашаю вас отправиться сюда, чтобы насладиться панорамами Кавказских гор, особенно прекрасными на рассвете.

Во время путешествия нас ждут живописные пейзажы и природные достопримечательности:

видовая площадка у Скифского кургана,

альпийские луга,

плато Бермамыт: панорама Большого Кавказского хребта и величественного Эльбруса,

русский Гранд Каньон,

вид на Малый Бермамыт,

каменный «мост в небо»,

скалы Монахи.

Желающие сделают фото на мостике над 180-метровой пропастью.

Важно знать

Начало экскурсии в 07:00 из Кисловодска. Для индивидуальных поездок время выезда — по желанию, но не позже 09:00 утра.

В стоимость экскурсии включено:

транспортное обслуживание,

экскурсионное обслуживание.

Туристы оплачивают самостоятельно: