Бермамыт - русский Гранд Каньон (дневная)

Бермамыт - русский Гранд Каньон

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Плато Бермамыт — потрясающее чудо природы, расположено на северном склоне Большого Кавказа, в 30 километрах к юго-западу от Кисловодска.

Это плато известно своими величественными горами, пышными зелеными долинами и кристально чистыми озерами.

Он был популярным местом для туристов с давних времен и продолжает привлекать посетителей со всего мира.
Бермамыт - русский Гранд Каньон (дневная)
Бермамыт - русский Гранд Каньон (дневная)
Бермамыт - русский Гранд Каньон (дневная)
Бермамыт - русский Гранд Каньон (дневная)
Бермамыт - русский Гранд Каньон (дневная)
Бермамыт - русский Гранд Каньон (дневная)
Бермамыт - русский Гранд Каньон (дневная)
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Что вас ожидает:

  • Плато Бермамыт
  • Окрестности Кисловодска
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Описание

Плато Бермамыт

Плато Бермамыт с его захватывающими дух видами и богатой историей обязательно оставит незабываемые впечатления у любого, кто его посетит!
Иногда на территории плато можно наблюдать так называемый Брокенский призрак — в облаках появляются радужные круги с силуэтами людей.
Бермамыт находится на территории республики Карачаево-Черкессия, примерно в 50 км. от Кисловодска, но дорога туда большую часть проходит по бездорожью.

Дорога до Бермамыта

Дорога до Бермамыта впечатляет не менее чем само плато: вокруг альпийские луга, живописные виды холмов, мирно пасущиеся коровки, барашки, лошади и хребет Кавказских гор во главе с красавцем Эльбрусом вдалеке)
В пути у нас будет две остановки на смотровых площадках, где можно размять ноги и сделать красивые фото.
Сам Бермамыт представляет собой отвесные скалы, причудливо обточенные горными ветрами, с видом на холмы, которые зелеными волнами стелятся по низу, и вся эта красота обрывается в сторону Эльбруса (расстояние до него отсюда 25 км).

Каждый день в 7:00,8:00,9:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:00,8:00,9:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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