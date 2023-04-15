Бермамыт - русский Гранд Каньон
Плато Бермамыт — потрясающее чудо природы, расположено на северном склоне Большого Кавказа, в 30 километрах к юго-западу от Кисловодска.
Это плато известно своими величественными горами, пышными зелеными долинами и кристально чистыми озерами.
Он был популярным местом для туристов с давних времен и продолжает привлекать посетителей со всего мира.
Это плато известно своими величественными горами, пышными зелеными долинами и кристально чистыми озерами.
Он был популярным местом для туристов с давних времен и продолжает привлекать посетителей со всего мира.
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Что вас ожидает:
- Плато Бермамыт
- Окрестности Кисловодска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт с его захватывающими дух видами и богатой историей обязательно оставит незабываемые впечатления у любого, кто его посетит!
Иногда на территории плато можно наблюдать так называемый Брокенский призрак — в облаках появляются радужные круги с силуэтами людей.
Бермамыт находится на территории республики Карачаево-Черкессия, примерно в 50 км. от Кисловодска, но дорога туда большую часть проходит по бездорожью.
Дорога до Бермамыта
Дорога до Бермамыта впечатляет не менее чем само плато: вокруг альпийские луга, живописные виды холмов, мирно пасущиеся коровки, барашки, лошади и хребет Кавказских гор во главе с красавцем Эльбрусом вдалеке)
В пути у нас будет две остановки на смотровых площадках, где можно размять ноги и сделать красивые фото.
Сам Бермамыт представляет собой отвесные скалы, причудливо обточенные горными ветрами, с видом на холмы, которые зелеными волнами стелятся по низу, и вся эта красота обрывается в сторону Эльбруса (расстояние до него отсюда 25 км).
Каждый день в 7:00,8:00,9:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренностиЗавершение: город Кисловодск, проспект Мира, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 7:00,8:00,9:00.Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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