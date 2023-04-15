Плато Бермамыт

Плато Бермамыт с его захватывающими дух видами и богатой историей обязательно оставит незабываемые впечатления у любого, кто его посетит!

Иногда на территории плато можно наблюдать так называемый Брокенский призрак — в облаках появляются радужные круги с силуэтами людей.

Бермамыт находится на территории республики Карачаево-Черкессия, примерно в 50 км. от Кисловодска, но дорога туда большую часть проходит по бездорожью.

Дорога до Бермамыта

Дорога до Бермамыта впечатляет не менее чем само плато: вокруг альпийские луга, живописные виды холмов, мирно пасущиеся коровки, барашки, лошади и хребет Кавказских гор во главе с красавцем Эльбрусом вдалеке)

В пути у нас будет две остановки на смотровых площадках, где можно размять ноги и сделать красивые фото.

Сам Бермамыт представляет собой отвесные скалы, причудливо обточенные горными ветрами, с видом на холмы, которые зелеными волнами стелятся по низу, и вся эта красота обрывается в сторону Эльбруса (расстояние до него отсюда 25 км).