Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

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Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии

За один день посетить Чегемское ущелье, Город мертвых, водопад Абай-Суу и озеро Гитжит

Денис
Денис – Гид из Кисловодска
Величественные горные перевалы, озера и водопады, окруженные легендами некрополи — за один день я помогу вам охватить главные грани Кабардино-Балкарии.

Вы позавтракаете горячими хычинами в Чегемском ущелье, посетите Город 🏙️ мертвых у селения Эльтюбю, увидите исполинский водопад Абай-Суу и с лучшей точки полюбуетесь заснеженной вершиной Эльбруса.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 120009 600 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает

Красоты Чегемского ущелья
Наш день начнется с традиционного балкарского завтрака в Чегемском ущелье, где вы подкрепитесь ароматными хычинами и горным ⛰️ чаем в окружении гор. И, конечно, полюбуетесь знаменитыми Чегемскими водопадами, которые распадаются на десятки легких струй. После перекуса мы продолжим путь: в дороге я расскажу истории 📖 и легенды Кабардино-Балкарии и поделюсь наблюдениями о балкарских обычаях и менталитете.

Древний некрополь и водопад Абай-Суу
Держим путь в долину реки Чегем, к древнему некрополю в селении Эльтюбю. Вы понаблюдаете за самобытной жизнью балкарцев и, конечно, осмотрите легендарный Город 🏙️ мертвых — комплекс мавзолеев 10 — 17 веков и один из самых характерных пейзажей Кабардино-Балкарии. А следующей нашей остановкой станет один их самых высоких водопадов Кавказа — исполин Абай-Суу, роняющий бурный поток с высоты 78 метров в горной расщелине!

На выбор: зеро Гитжит или вершина горы Чегет
Далее наш путь пройдет по живописному горному перевалу Актопрак. Здесь у нас есть два варианта маршрута (на ваш выбор). Мы можем отправиться в Баксанское ущелье и добраться до красивейшего горного озера Гижгит. Либо посетим поселок Чегет в Приэльбрузье: здесь вы по канатной дороге подниметесь на высоту 3150 метров и полюбуетесь потрясающим видом на главную вершину Кавказа, укрытый снегом Эльбрус.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортном внедорожнике УАЗ Патриот
  • Так как часть маршрута пройдет в пограничной зане, с собой необходимо иметь паспорт (в том числе на детей)
  • Подъем на канатной дороге (по желанию) оплачивается отдельно: 900 руб. с человека
  • В зимнее время водопад Абай-Суу может быть недоступен: в этом случае мы посетим и озеро Гитжит, и селение Чегет.
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии
Большой джип-тур по Кабардино-Балкарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Меня зовут Денис, я родился и вырос в предгорьях Кавказа и уже более 20 лет увлекаюсь джиппингом. Я решил поделиться с Вами своими знаниями, показать Вам места, куда не возможно проехать на обычном автомобиле.
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