Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Что вас ожидает

Красоты Чегемского ущелья

Наш день начнется с традиционного балкарского завтрака в Чегемском ущелье, где вы подкрепитесь ароматными хычинами и горным ⛰️ чаем в окружении гор. И, конечно, полюбуетесь знаменитыми Чегемскими водопадами, которые распадаются на десятки легких струй. После перекуса мы продолжим путь: в дороге я расскажу истории 📖 и легенды Кабардино-Балкарии и поделюсь наблюдениями о балкарских обычаях и менталитете.

Древний некрополь и водопад Абай-Суу

Держим путь в долину реки Чегем, к древнему некрополю в селении Эльтюбю. Вы понаблюдаете за самобытной жизнью балкарцев и, конечно, осмотрите легендарный Город 🏙️ мертвых — комплекс мавзолеев 10 — 17 веков и один из самых характерных пейзажей Кабардино-Балкарии. А следующей нашей остановкой станет один их самых высоких водопадов Кавказа — исполин Абай-Суу, роняющий бурный поток с высоты 78 метров в горной расщелине!

На выбор: зеро Гитжит или вершина горы Чегет

Далее наш путь пройдет по живописному горному перевалу Актопрак. Здесь у нас есть два варианта маршрута (на ваш выбор). Мы можем отправиться в Баксанское ущелье и добраться до красивейшего горного озера Гижгит. Либо посетим поселок Чегет в Приэльбрузье: здесь вы по канатной дороге подниметесь на высоту 3150 метров и полюбуетесь потрясающим видом на главную вершину Кавказа, укрытый снегом Эльбрус.

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