Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день

5
2 отзыва
Плато Бермамыт — фантастическая смотровая площадка, с которой вам откроются лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.

Вы оцените силу местной природы, узнаете интересные факты о Кабардино-Балкарии и познакомитесь с блюдами региональной кухни.

А еще заедете на Эшкаконское водохранилище и живописную Гришкину балку.
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт
Чарующий Бермамыт

Что вас ожидает

Эшкаконское водохранилище и Гришкина балка

Выехав из Кисловодска в сторону плато, мы буквально через несколько километров окажемся в Карачаево-Черкесии. Вы узнаете, какие народы здесь проживают, какие древние традиции они соблюдают и в чем особенности местной кухни. Далее подниметесь на смотровую площадку с видом на грандиозное Эшкаконское водохранилище и посетите Гришкину балку — ущелье с водопадами, пещерами и гротами.

Плато Бермамыт

Бермамыт — одна из «визитных карточек» Северного Кавказа. Вы побываете на скалистом хребте, состоящем из соединенных седловиной Малого и Большого уступов. Раскроете историю происхождения причудливых каменных образований и насладитесь горными пейзажами с разных смотровых площадок. А также отведаете ароматный травяной чай и местные угощения.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Гришкина балка — 800 р. с человека, Эшкаконское водохранилище — 600 р. с человека
  • По предварительной договоренности я могу организовать пикник с шашлыком и кальяном
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ислам
Ислам
Здравствуйте! Меня зовут Ислам, я живу в Кисловодске. С детства люблю горы и знаю самые красивые места Ставропольского края и соседних регионов. С радостью покажу их вам вместе с командой знающих и душевных гидов.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
18 авг 2021
Потрясающая поездка на плато Бермамыт, Гришкину Балку и Медовые водопады. Ислам показал все потрясающие места для фотографий, не торопясь гуляли и фотографировали луга со стадами лошадей и овечек, долины и Эльбрус, кормили Верблюда банананом, фотографировал нас на всех смотровых точках, мы были с детьми 3 года и 8 лет - шутил и присматривал за ними, пока мы подходили к обрыву, чтобы сделать фото. Потом заезжали на невероятный водопад - подземная река переходящая в водопад «Гришкину Балку», а потом нас ждал замечательный пикник с арбузом и горным чаем на высоте с видом на долины и горы. А напоследок заехали на медовые водопады. Потрясающие впечатления, спасибо гиду огромное за внимание и профессионализм.
Ю
2 авг 2021
Великолепная экскурсия, все было просто невероятно! Эмоции зашкаливают!
Ислам нереально круто проводит тур, все рассказывает, показывает «ништяки», встречающиеся на пути (вы знали, что в горах можно найти доброго и ласкового верблюда Васю? О. о Он очень любит бананы и яблоки)

Посетили:
- плато Бермамыт
- Гришкину Балку (дорога туда - настоящий экстрим. )
- Медовые водопады

Ислам устроил нам чаепитие на смотровой площадке с круговым обзором и видом на Эльбрус! Приятным бонусом были сладкий и сочный арбуз и булочки с шоколадом.

В общем и целом - вся наша компания в восторге! Планируем посетить с Исламом несколько других его программ!

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