Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Эшкаконское водохранилище и Гришкина балка

Выехав из Кисловодска в сторону плато, мы буквально через несколько километров окажемся в Карачаево-Черкесии. Вы узнаете, какие народы здесь проживают, какие древние традиции они соблюдают и в чем особенности местной кухни. Далее подниметесь на смотровую площадку с видом на грандиозное Эшкаконское водохранилище и посетите Гришкину балку — ущелье с водопадами, пещерами и гротами.

Плато Бермамыт

Бермамыт — одна из «визитных карточек» Северного Кавказа. Вы побываете на скалистом хребте, состоящем из соединенных седловиной Малого и Большого уступов. Раскроете историю происхождения причудливых каменных образований и насладитесь горными пейзажами с разных смотровых площадок. А также отведаете ароматный травяной чай и местные угощения.

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