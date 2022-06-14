Наш уникальный, экстремальный мультиактивный тур по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Территории: Архыз – Домбай – Теберда – Приэльбрусье.

Мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории

Для нас откроется вся роскошная, потрясающая воображение живопись региона

Совершим треккинг к завораживающим озерам и водопадам, а также увидим древние храмы

Мы проедем по самым красивым и завораживающим местам Кавказа

Если повезет с погодой, то на плато Бермамыт мы встретим солнце и просыпающийся Эльбрус

Для группы от 6 чел возможен заезд в любой день недели.

Программа тура по дням

1 день Минеральные Воды – Архыз

Привет, любители приключений! Вам предстоит не совсем обычный тур, а точнее такой, какого не было еще в истории туризма на Северном Кавказе! Это нереальный джип-тур, совмещающий в себе и комфорт гостиниц, и горный треккинг, и пешие прогулки, и романтику вечеров у костра, ночевок в палатках, встречи рассветов и закатов в наикрасивейших местах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. А главное – джиппинг по колоритнейшим кавказским горам!!! Мы встретим вас в аэропорту «Минводы» и с комфортом доставим в гостиницу Архыза, где вас ждет отдых. Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Групповой трансфер к месту размещения с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00. Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 231 км.

2 день Софийская долина: водопады и озера

После завтрака мы отправляемся на внедорожниках в долину реки София, которой просто нет равных по совершенству гармонии. В зависимости от состава и физической подготовленности группы, мы совершим треккинг к потокам кристальной ледяной воды Софийских водопадов (высота пика София — 3637 м), либо, полюбовавшись водопадами с долины, — к одноименным озерам (2830 м). Вид горных чаш разной формы, наполненных ярчайшей лазурью, ошеломляет взор. После мы вернемся в гостиницу, отдохнем. Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.

3 день Нижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, Домбай

Позавтракав, мы совершим путешествие во времени. После экскурсии в древнейшую столицу Алании — Нижнеархызское городище — мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории (2070 м над уровнем моря). Далее переедем в Кубанское ущелье, пообедаем и отправимся через горы к аланским храмам X в. — Шоанинскому и Сентинскому. С вершин гор открываются сказочные виды, которые вы не видели и во сне! После спуска мы приедем в гостиницу Домбая для отдыха. Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.

4 день Домбай. Мухинские озера

Высоко в горах Карачаево-Черкесии находится много великолепных озер, доступных далеко не всем. Но для вас откроется вся их роскошная, потрясающая воображение живопись! После подъема и завтрака мы совершим крутой автоподъем по ущелью реки к Мухинским озерам (высота перевала Муху — 2764 м), пройдемся пешком по берегу. Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда, Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

5 день Озеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, Домбай

Сегодня после завтрака и сборов нам предстоит джиппинг на Туманлы-Кель — Туманное озеро (высота 1850 м). Вид на озеро в любую погоду — поистине чарующее зрелище и прекрасный фон для фотосессий! Алибекский водопад — один из самых известных в Домбае. Часть пути к водопаду можно проделать на автомобиле, добравшись до альп. лагеря Алибек, а дальше через альпийский луг, с отдельными невысокими, искривленными березками. Не доходя нескольких сотен метров до водопада, вы уже услышите его гул. Высота падения потока составляет 25 метров. Вода срывается с гладких камней, называемых «бараньими лбами», разбиваясь на множество брызг, образуя пенный поток реки. Водопад сравнительно молод, чуть менее ста лет назад. На этом утесе лежал «язык» Алибекского ледника — самого большого на территории Тебердинского заповедника, но, вследствие потепления, ледник отступил, образовав красивейший водопад. От альп. лагеря тропа проходит через луг и, немного не доходя до водопада, раздваивается: одна тропа идет к водопаду, другая — к Турьему озеру. Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 350 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 41 км.

6 день Выезд на плато Бермамыт через плато Гумбаши

Сегодня, после завтрака мы отправимся на знаменитое плато Бермамыт. А путь наш будет проходить по перевалу Гумбаши, с его невероятными смотровыми площадками. Фантастика каменных завихрений плато Бермамыт! Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания, — желать большего невозможно! Нас ждет ночь в палатках, если погодные условия не соответствуют, то ночь в гостинице. Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск. Питание: походное питание/завтрак в гостинице. Перепад высот: 560 м. Автомобильная часть маршрута: 148 км.

7 день Плато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. Пятигорск

Главная слава Бермамыта – его фантастические рассветы! Если повезет, мы встретим солнышко и просыпающийся Эльбрус, если погода будет неясная, можем увидеть таинственный Брокенский призрак… После утреннего кофе, фотосессий и завтрака мы совершим переезд к Северному Приэльбрусью, где нас ждет знаменитое урочище Джилы-Суу. Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 1500 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 160 км.

8 день Свободное время, отъезд