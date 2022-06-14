Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу

Наш уникальный, экстремальный мультиактивный тур по Карачаево-Черкесии

4.4
3 отзыва
Наш уникальный, экстремальный мультиактивный тур по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Территории: Архыз – Домбай – Теберда – Приэльбрусье.
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Фантастический рассвет
Фантастический рассвет
Если повезет с погодой, то на плато Бермамыт мы встретим солнце и просыпающийся Эльбрус
Джиппинг
Джиппинг
Мы проедем по самым красивым и завораживающим местам Кавказа
Архыз
Архыз
Совершим треккинг к завораживающим озерам и водопадам, а также увидим древние храмы
Домбай
Домбай
Для нас откроется вся роскошная, потрясающая воображение живопись региона
Обсерватория РАН
Обсерватория РАН
Мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории

Описание

Для группы от 6 чел возможен заезд в любой день недели.

Программа тура по дням

1 день
Минеральные Воды – Архыз

Привет, любители приключений! 

Вам предстоит не совсем обычный тур, а точнее такой, какого не было еще в истории туризма на Северном Кавказе! 

Это нереальный джип-тур, совмещающий в себе и комфорт гостиниц, и горный треккинг, и пешие прогулки, и романтику вечеров у костра, ночевок в палатках, встречи рассветов и закатов в наикрасивейших местах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 

А главное – джиппинг по колоритнейшим кавказским горам!!!

Мы встретим вас в аэропорту «Минводы» и с комфортом доставим в гостиницу Архыза, где вас ждет отдых.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Групповой трансфер к месту размещения с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 231 км.

2 день
Софийская долина: водопады и озера

После завтрака мы отправляемся на внедорожниках в долину реки София, которой просто нет равных по совершенству гармонии.

В зависимости от состава и физической подготовленности группы, мы совершим треккинг к потокам кристальной ледяной воды Софийских водопадов (высота пика София — 3637 м), либо, полюбовавшись водопадами с долины, — к одноименным озерам (2830 м).

Вид горных чаш разной формы, наполненных ярчайшей лазурью, ошеломляет взор.

После мы вернемся в гостиницу, отдохнем.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.

Софийская долина: водопады и озераСофийская долина: водопады и озераСофийская долина: водопады и озераСофийская долина: водопады и озера
3 день
Нижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, Домбай

Позавтракав, мы совершим путешествие во времени.

После экскурсии в древнейшую столицу Алании — Нижнеархызское городище — мы поднимемся на склон горы Пастухова к крупнейшему в Европе обновленному телескопу астрофизической обсерватории (2070 м над уровнем моря).

Далее переедем в Кубанское ущелье, пообедаем и отправимся через горы к аланским храмам X в. — Шоанинскому и Сентинскому.

С вершин гор открываются сказочные виды, которые вы не видели и во сне!

После спуска мы приедем в гостиницу Домбая для отдыха.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.

Нижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, ДомбайНижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, ДомбайНижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, ДомбайНижнеархызское городище, обсерватория РАН, шоанинский и Сентинский храмы, Домбай
4 день
Домбай. Мухинские озера

Высоко в горах Карачаево-Черкесии находится много великолепных озер, доступных далеко не всем.

Но для вас откроется вся их роскошная, потрясающая воображение живопись!

После подъема и завтрака мы совершим крутой автоподъем по ущелью реки к Мухинским озерам (высота перевала Муху — 2764 м), пройдемся пешком по берегу.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда,

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1400 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

Домбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озераДомбай. Мухинские озера
5 день
Озеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, Домбай

Сегодня после завтрака и сборов нам предстоит джиппинг на Туманлы-Кель — Туманное озеро (высота 1850 м).

Вид на озеро в любую погоду — поистине чарующее зрелище и прекрасный фон для фотосессий!

Алибекский водопад — один из самых известных в Домбае.

Часть пути к водопаду можно проделать на автомобиле, добравшись до альп. лагеря Алибек, а дальше через альпийский луг, с отдельными невысокими, искривленными березками.

Не доходя нескольких сотен метров до водопада, вы уже услышите его гул.

Высота падения потока составляет 25 метров.

Вода срывается с гладких камней, называемых «бараньими лбами», разбиваясь на множество брызг, образуя пенный поток реки.

Водопад сравнительно молод, чуть менее ста лет назад. 

На этом утесе лежал «язык» Алибекского ледника — самого большого на территории Тебердинского заповедника, но, вследствие потепления, ледник отступил, образовав красивейший водопад.

От альп. лагеря тропа проходит через луг и, немного не доходя до водопада, раздваивается: одна тропа идет к водопаду, другая — к Турьему озеру.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 350 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 41 км.

Озеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, ДомбайОзеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, ДомбайОзеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, ДомбайОзеро Туманлы-Кель, водопад Алибек, Домбай
6 день
Выезд на плато Бермамыт через плато Гумбаши

Сегодня, после завтрака мы отправимся на знаменитое плато Бермамыт.

А путь наш будет проходить по перевалу Гумбаши, с его невероятными смотровыми площадками.

Фантастика каменных завихрений плато Бермамыт!

Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания, — желать большего невозможно!

Нас ждет ночь в палатках, если погодные условия не соответствуют, то ночь в гостинице.

Проживание: палатка/гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: походное питание/завтрак в гостинице.

Перепад высот: 560 м. Автомобильная часть маршрута: 148 км.

Выезд на плато Бермамыт через плато ГумбашиВыезд на плато Бермамыт через плато ГумбашиВыезд на плато Бермамыт через плато ГумбашиВыезд на плато Бермамыт через плато Гумбаши
7 день
Плато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. Пятигорск

Главная слава Бермамыта – его фантастические рассветы!

Если повезет, мы встретим солнышко и просыпающийся Эльбрус, если погода будет неясная, можем увидеть таинственный Брокенский призрак…

После утреннего кофе, фотосессий и завтрака мы совершим переезд к Северному Приэльбрусью, где нас ждет знаменитое урочище Джилы-Суу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1500 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 160 км.

Плато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. ПятигорскПлато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. ПятигорскПлато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. ПятигорскПлато Бермамыт. Северное Приэльбрусье, урочище Джилы-Суу, водопад Султан. Пятигорск
8 день
Свободное время, отъезд

Утром после завтрака начинаем собираться в обратную дорогу и готовиться к выезду в Минеральные Воды. 

Мы освобождаем номера и отправляемся в путь. 

Ну а кто захочет остаться — тот может отдохнуть денек и присоединиться к одной из наших программ на следующую неделю.

Несомненно, жаль будет расставаться с группой джипперов, которые не ищут легких путей, и которые преодолели совсем нелегкий, но точно незабываемый путь, буквально «через тернии – к звездам». 

Но кто может помешать нам встретиться вновь на горных дорогах? 

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от места размещения.

Перепад высот: 530 м. Автомобильная часть маршрута: 53 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами и проживание в палатках. Подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды – Архыз
  • Пятигорск – Минеральные Водыразмещение в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствамипитание (завтрак при проживании в гостинице, походное при проживании в палатках)услуги гида-экскурсоводатранспортное обслуживание на маршруте: внедорожникипалаточный инвентарь – палатка
  • Спальник
  • Карематкостровое имущество – горелка
  • Газ
  • Котел
  • Чайникмедицинская аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение – 9 700 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки
  • спортивный костюм
  • треккинговые ботинки
  • рюкзак, «сидушку»
  • плащ-дождевик
  • теплую куртку
  • термобелье (или аналогичное)
  • перчатки, шапку, кепку/панаму
  • КЛМН — кружку, ложку, миску, нож
  • емкость для воды
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черепаха». Обращайтесь в службу поддержки

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время приезда: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Архыз (трансфер включен до 19:00, после только индивидуальный).

Место и время отъезда: Пятигорск, трансфер в г. Минеральные Воды (трансфер включен до 19:00, после только индивидуальный).

Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
В
14 июня 2022
Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного Архыза и яркого Домбая до величественного Эльбруса. Но надо делать поправку на время поездки, т. к. по факту все, что заявлено, можно посмотреть только в июле-августе, а в остальное время погода просто не позволяет этого сделать. Поэтому при продаже этого тура необходима соответствующая оговорка иначе может ждать разочарование.
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.

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