Домбай - путешествие в чарующий горный край

Посетить Тебердинский заповедник, прокатиться на фуникулере и полюбоваться видами на Эльбрус

Домбай покорит вас заснеженными горными вершинами, реками, озерами и кристально чистым воздухом. Вы подниметесь на фуникулере на высоту 3200 метров и оцените величие кавказской природы. Очаруетесь озером Туманлы-Кель и проедете по знаменитому перевалу Гумбаши. А еще увидите старинный Сентинский храм, возведенный несколько столетий назад.
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Домбай - путешествие в чарующий горный край
Домбай - путешествие в чарующий горный край
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Описание

Что вас ожидает

Фантастический Домбай

Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. Заедете в Сентинский храм X века и посетите Тебердинский биосферный заповедник, знаменитый нетронутой природой. С Домбайской поляны подниметесь на фуникулере на гору Мусса-Ачитара высотой 3200 метров и полюбуетесь фантастическими пейзажами. Кроме того, доедете по Военно-Сухумской дороге до озера Туманлы-Кель.

Нескучные рассказы

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Кавказе: его природе, истории, культуре и религии. Вы узнаете, кто жил на этой земле раньше, какие важные события здесь происходили, когда и как местные селения стали превращаться в курорты. Поделюсь кавказскими традициями и обычаями, особенностями менталитета и кухни. Поговорим мы и о современной жизни: о том, как развивается наш регион сегодня и какие у него планы на будущее.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой напарник
  • Транспорт включен в стоимость. Вы поедете на внедорожнике Toyota Land Cruiser.
  • Фуникулер оплачивается дополнительно: 1600 руб. новые кабинки, 1000 руб. старые

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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