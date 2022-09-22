Домбай покорит вас заснеженными горными вершинами, реками, озерами и кристально чистым воздухом. Вы подниметесь на фуникулере на высоту 3200 метров и оцените величие кавказской природы. Очаруетесь озером Туманлы-Кель и проедете по знаменитому перевалу Гумбаши. А еще увидите старинный Сентинский храм, возведенный несколько столетий назад.

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Описание

Что вас ожидает

Фантастический Домбай

Вы прокатитесь по высокогорному перевалу Гумбаши, наслаждаясь видами на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. Заедете в Сентинский храм X века и посетите Тебердинский биосферный заповедник, знаменитый нетронутой природой. С Домбайской поляны подниметесь на фуникулере на гору Мусса-Ачитара высотой 3200 метров и полюбуетесь фантастическими пейзажами. Кроме того, доедете по Военно-Сухумской дороге до озера Туманлы-Кель.

Нескучные рассказы

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о Кавказе: его природе, истории, культуре и религии. Вы узнаете, кто жил на этой земле раньше, какие важные события здесь происходили, когда и как местные селения стали превращаться в курорты. Поделюсь кавказскими традициями и обычаями, особенностями менталитета и кухни. Поговорим мы и о современной жизни: о том, как развивается наш регион сегодня и какие у него планы на будущее.

Организационные детали