Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал, а вы сможете полюбоваться одним из самых живописных уголков Кавказа.
Дневное путешествие в Домбай, к подножью гор Большого Кавказского Хребта по красивому Тебердинскому ущелью вдоль горных аулов, пересечете перевал Кум-Баши с видом на Эльбрус. Увидите древний Сентинский храм и стоянку древних аланов Рим-Гору. Поднимитесь на канатной дороге по склону гору Мусса-Ачитара на высоту 3600м, посетите горные озера Кара-кёль и Туманлы-Кёль, попьёте воды из чистой ледниковой реки и отведаете вкуснейшей местной кухни.
Потрясающая природа, живописная дорога, горные пейзажи, ущелья, ледники, реки и озера. Памятники древней истории и архитектуры.
Дорога к Домбаю:
Ваше увлекательное путешествие продлится весь день:
- В течении примерно 3х часов вы доберетесь до Домбая.
- В пути вас будет сопровождать наш опытный гид, вы услышите множество интересных рассказов, историй и легенд.
- Вы побываете в самых красивых местах Карачаево-Черкессии, впечатления от проведенной экскурсии останутся с Вами на долгие года.
Важно:
- Возьмите паспорт и свидетельство о рождения для детей.
- В горах погода непредсказуема: наденьте удобную обувь и возьмите теплую одежду, солнцезащитные очки и крем.