Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья

Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал

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1 отзыв
Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал.

Так говорят местные о посещении Домбая.

Если вы отдыхаете в Кисловодске, то присоединяйтесь к нашей экскурсии.

На один день мы отправимся в путешествие по Кавказским горам.

С нами вы проедете по Тебердинскому ущелью и перевалу Кум-Баши, увидите Эльбрус и озеро Кара-Кёль, попьете ледниковой воды и попробуете местную кухню.

Откройте для себя красоты Кавказа, вдохните горный воздух полной грудью.
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья
Домбай - вершины Большого Кавказского хребта и живописные ущелья

Что вы увидите 🤩

  • Теберда
  • Домбай
  • Канатная дорога на сколне горы Мусса-Ачатора
  • Панораму Большого Кавказского хребта
  • Древний Сентинский храм
  • Озера Кара-Кёль и Туманлы-кёль в Гоначхирском ущелье
  • Рим-Гора
  • Перевал Кум-Баши
  • Эльбрус
Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал, а вы сможете полюбоваться одним из самых живописных уголков Кавказа.
Дневное путешествие в Домбай, к подножью гор Большого Кавказского Хребта по красивому Тебердинскому ущелью вдоль горных аулов, пересечете перевал Кум-Баши с видом на Эльбрус. Увидите древний Сентинский храм и стоянку древних аланов Рим-Гору. Поднимитесь на канатной дороге по склону гору Мусса-Ачитара на высоту 3600м, посетите горные озера Кара-кёль и Туманлы-Кёль, попьёте воды из чистой ледниковой реки и отведаете вкуснейшей местной кухни.
Потрясающая природа, живописная дорога, горные пейзажи, ущелья, ледники, реки и озера. Памятники древней истории и архитектуры.

Дорога к Домбаю:

    Ваше увлекательное путешествие продлится весь день:

    • В течении примерно 3х часов вы доберетесь до Домбая.
    • В пути вас будет сопровождать наш опытный гид, вы услышите множество интересных рассказов, историй и легенд.
    • Вы побываете в самых красивых местах Карачаево-Черкессии, впечатления от проведенной экскурсии останутся с Вами на долгие года.

    Важно:

    • Возьмите паспорт и свидетельство о рождения для детей.
    • В горах погода непредсказуема: наденьте удобную обувь и возьмите теплую одежду, солнцезащитные очки и крем.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-30 человек
    Взрослый
    1 800 ₽
    Детский (до 12 лет)
    1 600 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Канатная дорога — 1600 рублей
    • Въезд в Гоначхирское ущелье — 400 рублей
    Место начала и завершения
    Кисловодск Колоннада
    Когда и сколько длится?
    Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресение в 6:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Вторник, четверг, суббота, воскресение в 6:00

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