Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал, а вы сможете полюбоваться одним из самых живописных уголков Кавказа.

Дневное путешествие в Домбай, к подножью гор Большого Кавказского Хребта по красивому Тебердинскому ущелью вдоль горных аулов, пересечете перевал Кум-Баши с видом на Эльбрус. Увидите древний Сентинский храм и стоянку древних аланов Рим-Гору. Поднимитесь на канатной дороге по склону гору Мусса-Ачитара на высоту 3600м, посетите горные озера Кара-кёль и Туманлы-Кёль, попьёте воды из чистой ледниковой реки и отведаете вкуснейшей местной кухни.

Потрясающая природа, живописная дорога, горные пейзажи, ущелья, ледники, реки и озера. Памятники древней истории и архитектуры.

Дорога к Домбаю:

Ваше увлекательное путешествие продлится весь день:

В течении примерно 3х часов вы доберетесь до Домбая.

В пути вас будет сопровождать наш опытный гид, вы услышите множество интересных рассказов, историй и легенд.

Вы побываете в самых красивых местах Карачаево-Черкессии, впечатления от проведенной экскурсии останутся с Вами на долгие года.

Важно: