Домбай за 12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики Индивидуальная

Домбай за 12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики Индивидуальная
Домбай за 12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики Индивидуальная
Домбай за 12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики Индивидуальная
Домбай за 12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики Индивидуальная
Домбай за 12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики Индивидуальная
Домбай за 12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики Индивидуальная
Домбай за 12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики Индивидуальная

Что вас ожидает 🤩

  • Карачаевск
  • Домбай
  • Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
  • Домбайская полянаТеберда
  • Круговая панорама гор и ледников
  • Река Улу-Муруджу
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Туманлы-Кёль — озеро в Гоначхирском ущелье
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями Карачаево-Черкесской республики, узнаете об обычаях и традициях народов Кавказа, увидите один из самых древних храмов, попробуете воду из чистейшей в Европе реки Уллу-Муруджу, подниметесь канатными дорогами на вершину горы Мусса-Ачитара, где с высоты более 3000 метров над уровнем моря будете наслаждаться видами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги проффесионального гида с многолетним опытом
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел).
  • Въезд в Гоначхирское ущелье (≈400 руб) по погодным условиям
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (500-1300р)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Завершение: Кисловодск, по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • 1. Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождения для детей, а также медицинский полис
  • 2. Мы будем много ходить, наденьте удобную одежду и обувь
  • 3. Возьмите с собой защиту от солнца и теплую одежду (погода в горах непредсказуемая!)
  • 3. На маршруте соблюдайте технику безопасности, не прыгайте в обрывы, не становитесь на камни не внушающие Вам доверия, и не пытайтесь искупаться в бурных горных реках.
  • 4. Возьмите с собой еду и воду, если вы не собираетесь посещать кафе, а в некоторых районах их просто нет
  • 5. Если хотите набрать минеральную или ледниковую воду — не забудьте взять с собой бутылку.
  • 6. Не опаздывайте, пожалуйста.
  • 7. Народы Кавказа относятся к туристам очень доброжелательно и гостеприимно, так же как и мы с уважением относимся к чужим обычаям и традициям.
  • 8. Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день, в любое время

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