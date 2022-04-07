В ходе экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями Карачаево-Черкесской республики, узнаете об обычаях и традициях народов Кавказа, увидите один из самых древних храмов, попробуете воду из чистейшей в Европе реки Уллу-Муруджу, подниметесь канатными дорогами на вершину горы Мусса-Ачитара, где с высоты более 3000 метров над уровнем моря будете наслаждаться видами.