в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

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Описание
Что вас ожидает
🏞 Из Кисловодска мы направимся прямиком к Эльбрусу или Чегету (ориентируемся по ситуации и сезону, чтобы выбрать более комфортное время без толп людей). По пути у нас будет одна техническая остановка перед въездом в Баксанское ущелье. В дороге наш гид расскажет вам главное о регионе, его истории и культуре.
🏔 С поляны Азау, нижней станции горнолыжного курорта Приэльбрусье, вы подниметесь по закрытой трехуровневой канатной дороге вдоль склона кавказского великана. На трёх станциях — Кругозор (3000 м), Мир (3500 м) и Гара-Баши (3850 м) — вы насладитесь бесподобными видами горных перевалов и белоснежных вершин.
🏔 Также вы прокатитесь по двухуровневой канатной дороге на гору Чегет. По пути вам откроется фантастический вид на село Терскоп и Баксанское ущелье. На промежуточной станции вы сделаете отличные снимки с видом на ледник Семёрка. А поднявшись выше, увидите вершину самого Чегета и, самое главное, Эльбрус во всей красе.
Далее в программе опциональное посещение альпинистско-охотничьего музея Высоцкого в селе Тегенекли. Здесь собраны предметы быта народов Кавказа, снимки первых альпинистов и их снаряжения. А также материалы, связанные со съёмками к/ф «Вертикаль»: фотографии, реквизит, вещи Владимира Семёновича и пластинки с его песнями. Высоцкий часто бывал на Кавказе, именно здесь рождались многие его творческие проекты. По желанию группы мы закажем на месте экскурсию с сотрудником музея. Или, в качестве альтернативы музею, можем предложить съездить на Поляну нарзанов.
Организационные детали
В зависимости от числа участников в группе экскурсия проходит на микроавтобусах (до 20 человек) или на автобусе вместимостью до 50 мест
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Путешествия в горы противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Берегите свое здоровье, рассчитывайте силы.
Дополнительные расходы — Канатная дорога на Азау: 1400 руб. /чел. (есть льготные билеты) — Канатная дорога на гору Чегет: стоимость взрослого билета 900 руб. /чел.; дети до 14 лет — 450 руб., бесплатно — дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — Музей Высоцкого: входной билет — 200 руб., стоимость экскурсии для группы до 12 человек — 1000 руб., для группы более 12 человек — 1400 рублей. — Экосбор — 200 руб. /чел. — Питание
в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Кисловодске
Мы — дружная команда специалистов, профессионалов своего дела. Помогаем людям организовать отдых и путешествия по Северному Кавказу. Это то, в чём мы разбираемся на «отлично». С нами выгодно. А ещё мы относимся к своей работе с душой, потому что в ней — наше призвание. Мы тестируем свои маршрут на себе, любим свой край и всегда рады поделиться этой любовью с путешественниками.
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