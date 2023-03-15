в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

Иногда кроме близкого созерцания вершин больше ничего не нужно, чтобы получить вдохновение, взбодриться и ощутить гармонию в сердце. В нашей программе остановки по пути сведены к минимуму. Главная цель — подъём по канатным дорогам на Эльбрус и Чегет, где вы сможете без спешки насладиться видами и напитаться энергией гор. А если группа пожелает, на обратном пути заедем в музей Высоцкого или на Поляну нарзанов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏞 Из Кисловодска мы направимся прямиком к Эльбрусу или Чегету (ориентируемся по ситуации и сезону, чтобы выбрать более комфортное время без толп людей). По пути у нас будет одна техническая остановка перед въездом в Баксанское ущелье. В дороге наш гид расскажет вам главное о регионе, его истории и культуре.

🏔 С поляны Азау, нижней станции горнолыжного курорта Приэльбрусье, вы подниметесь по закрытой трехуровневой канатной дороге вдоль склона кавказского великана. На трёх станциях — Кругозор (3000 м), Мир (3500 м) и Гара-Баши (3850 м) — вы насладитесь бесподобными видами горных перевалов и белоснежных вершин.

🏔 Также вы прокатитесь по двухуровневой канатной дороге на гору Чегет. По пути вам откроется фантастический вид на село Терскоп и Баксанское ущелье. На промежуточной станции вы сделаете отличные снимки с видом на ледник Семёрка. А поднявшись выше, увидите вершину самого Чегета и, самое главное, Эльбрус во всей красе.

Далее в программе опциональное посещение альпинистско-охотничьего музея Высоцкого в селе Тегенекли. Здесь собраны предметы быта народов Кавказа, снимки первых альпинистов и их снаряжения. А также материалы, связанные со съёмками к/ф «Вертикаль»: фотографии, реквизит, вещи Владимира Семёновича и пластинки с его песнями. Высоцкий часто бывал на Кавказе, именно здесь рождались многие его творческие проекты. По желанию группы мы закажем на месте экскурсию с сотрудником музея. Или, в качестве альтернативы музею, можем предложить съездить на Поляну нарзанов.

Организационные детали