в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету

Подняться в горы к чарующим видам - экскурсия в группе до 20 или 50 человек

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Иногда кроме близкого созерцания вершин больше ничего не нужно, чтобы получить вдохновение, взбодриться и ощутить гармонию в сердце. В нашей программе остановки по пути сведены к минимуму.

Главная цель — подъём по канатным дорогам на Эльбрус и Чегет, где вы сможете без спешки насладиться видами и напитаться энергией гор. А если группа пожелает, на обратном пути заедем в музей Высоцкого или на Поляну нарзанов.
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Дорога в облака: автобусная поездка к Эльбрусу и Чегету
Ближайшие даты:
15
мар
17
мар
19
мар
22
мар
24
мар
26
мар
29
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏞 Из Кисловодска мы направимся прямиком к Эльбрусу или Чегету (ориентируемся по ситуации и сезону, чтобы выбрать более комфортное время без толп людей). По пути у нас будет одна техническая остановка перед въездом в Баксанское ущелье. В дороге наш гид расскажет вам главное о регионе, его истории и культуре.

🏔 С поляны Азау, нижней станции горнолыжного курорта Приэльбрусье, вы подниметесь по закрытой трехуровневой канатной дороге вдоль склона кавказского великана. На трёх станциях — Кругозор (3000 м), Мир (3500 м) и Гара-Баши (3850 м) — вы насладитесь бесподобными видами горных перевалов и белоснежных вершин.

🏔 Также вы прокатитесь по двухуровневой канатной дороге на гору Чегет. По пути вам откроется фантастический вид на село Терскоп и Баксанское ущелье. На промежуточной станции вы сделаете отличные снимки с видом на ледник Семёрка. А поднявшись выше, увидите вершину самого Чегета и, самое главное, Эльбрус во всей красе.

Далее в программе опциональное посещение альпинистско-охотничьего музея Высоцкого в селе Тегенекли. Здесь собраны предметы быта народов Кавказа, снимки первых альпинистов и их снаряжения. А также материалы, связанные со съёмками к/ф «Вертикаль»: фотографии, реквизит, вещи Владимира Семёновича и пластинки с его песнями. Высоцкий часто бывал на Кавказе, именно здесь рождались многие его творческие проекты. По желанию группы мы закажем на месте экскурсию с сотрудником музея. Или, в качестве альтернативы музею, можем предложить съездить на Поляну нарзанов.

Организационные детали

  • В зависимости от числа участников в группе экскурсия проходит на микроавтобусах (до 20 человек) или на автобусе вместимостью до 50 мест
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Путешествия в горы противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Берегите свое здоровье, рассчитывайте силы.
  • Дополнительные расходы
    — Канатная дорога на Азау: 1400 руб. /чел. (есть льготные билеты)
    — Канатная дорога на гору Чегет: стоимость взрослого билета 900 руб. /чел.; дети до 14 лет — 450 руб., бесплатно — дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет
    — Музей Высоцкого: входной билет — 200 руб., стоимость экскурсии для группы до 12 человек — 1000 руб., для группы более 12 человек — 1400 рублей.
    — Экосбор — 200 руб. /чел.
    — Питание

в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Кавказ
Канатная дорога
Приэльбрусье
Для студентов
На микроавтобусе

Похожие туры из Кисловодска

Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
12 часов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
Организатор экскурсии Алий
Алий
207 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
по ближайшему удобному месту, рядом с вашим адресо...
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
3 000 за человека
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4 отзыва
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина Нарзанов и Эльбрус за 1 день
в любом удобном вам месте Кисловодска
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
100009 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
2 отзыва
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ